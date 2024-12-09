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Общество Бывшего директора подведомственной Минобороны «ПГМ» подозревают в злоупотреблении полномочиями

Бывшего директора подведомственной Минобороны «ПГМ» подозревают в злоупотреблении полномочиями

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1 комментарий

Экс-директора АО «Промгидромеханизация» («ПГМ»), подведомственной Минобороны РФ, Андрея Спирина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

По версии следствия, Спирин в 2022 году провел капремонт на 45 млн рублей для общежития главного здания МГУ им. Ломоносова. Деньги он взял из средств Минобороны РФ, выделенных «ПГМ» на строительство военных объектов. Ремонт Спирин сделал в интересах ООО «Квэста Констракшн», отмечают в пресс-службе.

Сейчас идет следствие. Дело на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.

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Комментарии
1
275640356
1 час
ПГМ? Я уж что-то нехорошее подумал
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