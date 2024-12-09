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Новости компаний «Продолжаем развивать бренд»: Владелец Ralf Ringer прокомментировал признание юрлица компании банкротом

«Продолжаем развивать бренд»: Владелец Ralf Ringer прокомментировал признание юрлица компании банкротом

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7 комментариев

В случае с признанием Арбитражным судом Москвы компании «Ральф Рингер» банкротом речь идет лишь о юридическом лице, не осуществляющем никакой текущей деятельности. Все основные бизнес-процессы, принадлежащие другим юрлицам группы, функционируют в штатном режиме. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил изданию РБК основатель и владелец компании Ralf Ringer Андрей Бережной.

О решении суда стало известно 6 декабря. Также сообщалось, что вслед за признанием должника банкротом по решению суда будет организовано конкурсное производство.

Между тем, по словам Бережного, остановка работы компании из-за банкротства юрлица не случится.

«Мы продолжаем выпускать качественную обувь, обеспечивать наших покупателей лучшим сервисом и развивать бренд», — сказал основатель Ralf Ringer и добавил, что бизнес «функционирует и будет функционировать дальше».

Причиной вынесенного судом решения Бережной назвал «арест счетов с целью принудительного взыскания спорных налоговых доначислений за 2014–2016 годы». Бережной отметил, что итоговая сумма — в размере более 3,2 миллиарда рублей — оспаривается в судебном порядке и в компании рассчитывают либо «отменить решение ФНС о доначислениях полностью, либо уменьшить их до обоснованной суммы».

Ralf Ringer — крупнейшее предприятие по производству обуви для российского потребительского рынка; имеет четыре фабрики внутри страны.

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Ralf Ringer Андрей Бережной Банкротство Ральф Рингер
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Комментарии
7
noname12345678
1 час
да очень неплохие ботинки, я думаю т дальше будут, но за их цены уже надо другие фирмы искать. Но реально, пока они все сновятся.. а ещё можно подошвы целиком менять, верх у ральфов хороший. Несколько лет ещё, пусть банкротятся там, переименовываются.
Правнук Комиссара
1 час
Все нормально будет, слили «однодневку». Бабло идёт.
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