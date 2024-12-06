Крупнейший российский производитель обуви Ralf Ringer признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер», головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Вслед за признанием должника банкротом по решению суда будет организовано конкурсное производство.

В октябре 2023 года ООО «Стивали» подало заявление о банкротстве АО «Ральф Рингер». Сумма задолженности перед «Стивали» превышала 20,7 миллиона рублей.

История с недоимками Ralf Ringer в бюджет началась в 2021 году, когда ИФНС начислила ретейлеру дополнительно 3,2 миллиарда рублей налогов, штрафов и пеней.