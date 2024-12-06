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Новости компаний Крупнейший российский производитель обуви Ralf Ringer признан банкротом

Крупнейший российский производитель обуви Ralf Ringer признан банкротом

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15 комментариев

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер», головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Вслед за признанием должника банкротом по решению суда будет организовано конкурсное производство.

В октябре 2023 года ООО «Стивали» подало заявление о банкротстве АО «Ральф Рингер». Сумма задолженности перед «Стивали» превышала 20,7 миллиона рублей.

История с недоимками Ralf Ringer в бюджет началась в 2021 году, когда ИФНС начислила ретейлеру дополнительно 3,2 миллиарда рублей налогов, штрафов и пеней.

Как сообщал «Коммерсантъ», осенью 2023 года Пресненский райсуд Москвы по ходатайству следователя в рамках уголовного дела арестовал счета компании.

Ralf Ringer — крупнейшее предприятие по производству обуви для российского потребительского рынка; имеет четыре фабрики внутри страны.

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Ralf Ringer Банкротство Стивали Ральф Рингер Арбитражный суд Москвы
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Комментарии
15
РавДейл
1 час
ОпПа. и что Честный знак не помог??????
Kot Piter
1 час
Какая обувь, таков и результат. 😐
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