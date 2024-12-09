Это что вообще такое? Лишь тот, кто был в СССР, ответит на 10 вопросов из 10

Вот уж где-где, а в СССР точно знали, на что хитра opus ordinarius, то есть голь обыкновенная. Из одной только вилки советский человек мог сделать украшение, подхват для шторы, крючок для ключей, абажур. И это только вершина айсберга находчивости, который скрывает под собой такое богатство… Исследователи Союза (такие, как мы), глядя на наследие тех времен, до сих пор задаются главным вопросом: зачем это всё? Поможете нам разобраться в предназначении десяти таких советских штуковин?
Легкий разминочный вопрос. Что это такое?
Примус
Керосиновая лампа
Чайник
Подсвечник
А это что за предмет такой?
Компрессор
Дефибриллятор
Плойка
Миксер
Такой массивный аппарат, а для чего же он?
Устройство для морзянки
Вычислительная машина
Советский календарь
Домашние весы
А это что за агрегат?
Зажигалка
Пистолет для прокола ушей
Травматический пистолет
Пистолет для лепки пельменей
Для чего советский человек использовал этот предмет?
Для охлаждения
Этой штукой ловили телевизионный сигнал
Сигналы точного времени слушать
Глаза лечить
Как вы считаете, что это такое?
Фотоаппарат
Видеокамера
Фильмоскоп
Телескоп
А это что за чудо техники?
Обогреватель
Приемник
Магнитола
Пейджер
Для чего нужна была эта странная штука?
Мыло хранить
Бриться
Засекать время готовки
Делать идеальные стрелки на брюках
Это что за чудо-вещь?
Промышленный фен для волос
Медицинский прибор для измерения температуры
Ручной пылесос
Фен для волос
Помните такой аппарат? А для чего он был нужен?
Иголки с нитками хранить
Греться (локально)
Следить за врагами народа
Так это ж диктофон!