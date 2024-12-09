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Образ жизни тест Это что вообще такое? Лишь тот, кто был в СССР, ответит на 10 вопросов из 10

Это что вообще такое? Лишь тот, кто был в СССР, ответит на 10 вопросов из 10

Проверьте, сможете ли вы понять, зачем были нужны эти советские штуковины

4 508
12 комментариев

Инженер Александр Тимофеев мог бы оказать вам посильную помощь в прохождении этого теста, но он вымышленный персонаж

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Вот уж где-где, а в СССР точно знали, на что хитра opus ordinarius, то есть голь обыкновенная. Из одной только вилки советский человек мог сделать украшение, подхват для шторы, крючок для ключей, абажур. И это только вершина айсберга находчивости, который скрывает под собой такое богатство… Исследователи Союза (такие, как мы), глядя на наследие тех времен, до сих пор задаются главным вопросом: зачем это всё? Поможете нам разобраться в предназначении десяти таких советских штуковин?

ТЕСТПройден 2139 раз
1 / 10

Легкий разминочный вопрос. Что это такое?

  • Примус

  • Керосиновая лампа

  • Чайник

  • Подсвечник

2 / 10

А это что за предмет такой?

  • Компрессор

  • Дефибриллятор

  • Плойка

  • Миксер

3 / 10

Такой массивный аппарат, а для чего же он?

  • Устройство для морзянки

  • Вычислительная машина

  • Советский календарь

  • Домашние весы

4 / 10

А это что за агрегат?

  • Зажигалка

  • Пистолет для прокола ушей

  • Травматический пистолет

  • Пистолет для лепки пельменей

5 / 10

Для чего советский человек использовал этот предмет?

  • Для охлаждения

  • Этой штукой ловили телевизионный сигнал

  • Сигналы точного времени слушать

  • Глаза лечить

6 / 10

Как вы считаете, что это такое?

  • Фотоаппарат

  • Видеокамера

  • Фильмоскоп

  • Телескоп

7 / 10

А это что за чудо техники?

  • Обогреватель

  • Приемник

  • Магнитола

  • Пейджер

8 / 10

Для чего нужна была эта странная штука?

  • Мыло хранить

  • Бриться

  • Засекать время готовки

  • Делать идеальные стрелки на брюках

9 / 10

Это что за чудо-вещь?

  • Промышленный фен для волос

  • Медицинский прибор для измерения температуры

  • Ручной пылесос

  • Фен для волос

10 / 10

Помните такой аппарат? А для чего он был нужен?

  • Иголки с нитками хранить

  • Греться (локально)

  • Следить за врагами народа

  • Так это ж диктофон!

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Комментарии
12
Maik5
2 часа
10 из 10 Как вы это сделали? Даже не знаем, чему завидовать — вашей памяти или смекалке. Но похоже, что вам эти предметы хорошо знакомы. Даже слишком хорошо
Гость
2 часа
Арифмометр назвать вычислительной машиной это сильно.
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