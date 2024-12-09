Липы с набережной Мойки переехали в Багратионовский сквер

В Петербурге высадили на новое место липы, которые росли раньше на набережной Мойки. Оттуда их убрали из-за капитального ремонта.
Новую «постоянную прописку» деревья обрели в Багратионовском сквере, сквере в Подъездном переулке и на бульваре на улице Марата, рассказали 9 декабря в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Всего пересадили 33 липы, которые ранее росли на набережной реки Мойки напротив Новой Голландии и попадали в зону работ ниже Матвеева моста.
Пересадка лип была предусмотрена проектом капремонта. «Деревья выкопали, упаковали их корневую систему и бережно ухаживали за ними до наступления момента посадки», — отметили в учреждении.
Капремонт 456 метров набережной Мойки от Матвеева до Храповицкого моста начался в июле этого года. Он оказался необходим из-за неудовлетворительного состояния стенки набережной: большая ее часть отклонилась от проектного положения к реке почти на 10 см, камни облицовки выпирали в русло, а на тротуаре были просадки плит мощения. Новую стенку устроят на 435 буронабивных сваях. Специалисты отреставрируют 1575 исторических гранитных камней облицовки, 120 гранитных тумб и более 400 метров перил.
В КРТИ Петербурга отмечали, что, поскольку этот участок набережной и соседние здания являются памятниками истории и культуры, для их сохранности все работы будут выполнять щадящими методами, а здания и сооружения в зоне работ будут мониторить весь период ремонта. Завершить работы планируют до конца 2026 года.
Ранее набережную планировали отремонтировать до конца 2025 года. Как писала «Фонтанка», вокруг контракта развернулись судебные споры.
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