Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

зап.

 774мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Цена «СКА Арены»
У консульства Сирии украли флаг
Промышленный Петербург
Успех стюарда Ивана
Алисе Фрейндлих — 90 лет
Дамаск пал. Асад бежал из страны
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни обзор Молодильное яблочко или эффект далматинца? Как правильно использовать косметику с ретинолом в составе и кому она подойдет

Молодильное яблочко или эффект далматинца? Как правильно использовать косметику с ретинолом в составе и кому она подойдет

Популярное средство может навредить, если не знать об этих нюансах

1 680
Написать комментарий

Разбираемся, что представляет собой популярный ретинол

Источник:

Уходовые средства с ретинолом всегда были популярны. Кто-то лишь слышал о таких кремах, а кто-то их использовал. При этом о ретиноле есть немало мифов: от мгновенного омоложения до слезающей с лица кожи. NGS.RU решил разобраться, что же такое ретинол и как правильно его использовать.

Что такое ретинол

Ретинол — одна из основных активных форм витамина А, который содержится в нашем организме и выполняет множество задач: поддерживает иммунитет, обеспечивает остроту зрения, способствует росту костей и отвечает за здоровье волос.

В косметологии витамин А ценится за эффект, оказываемый на кожу. Благодаря небольшому молекулярному весу он легко преодолевает все барьеры и воздействует не только на поверхностный, но и на более глубокий дермальный слой.

Правда, в чистом виде витамин А может вызывать раздражение и не подходит для применения на коже. По этой причине ученые разработали специальное производное вещество и внедрили его в индустрию красоты. Как активный компонент в косметологии ретинол начали использовать в 1980-х годах.

Ретинол обладает сильными антиоксидантными свойствами, способствует улучшению клеточного обмена в коже, стимулирует производство коллагена и эластина, а также способствует обновлению клеток.

Ретинол хорош для пациентов, страдающих акне и высыпаниями, применяется при нарушениях пигментации, оказывает антивозрастное действие.

— Есть производные ретинола — ретиноиды, лекарственные препараты в виде мази или в таблетках. Ретиноиды влияют на функцию сальной железы и уменьшают секрецию кожного сала, — объясняет врач-дерматовенеролог и косметолог Любовь Чалова. Эксперт добавила, что использование ретиноидов возможно только под наблюдением врача.

Правила использования

Внимательно изучите инструкцию, прежде чем наносить крем на лицо

Источник:

Ретинол делает кожу фоточувствительной — его нежелательно использовать летом, особенно в поездках в солнечные страны. По той же причине ретинол несовместим с солярием: велик риск гиперпигментации.

— Ретинол следует использовать на ночь. Хотя уже есть кремы с невысокой концентрацией вещества, их можно наносить днем, но поверх обязательна SPF-защита, — уточняет Любовь Чалова.

Врач предупреждает: ретинол необходимо вводить постепенно, начиная с 2–3 раз в неделю и с минимальной концентрации активного вещества. Понаблюдайте за состоянием кожи: если всё в порядке, то можно постепенно увеличить использование.

— На фоне неправильного применения возможно появление ретинолового дерматита: шелушения, воспаления кожных участков. Есть люди с аллергией на ретинол или с высокой чувствительностью, их кожа не принимает препарат даже при правильном использовании, — отмечает Любовь Чалова.

Врач предлагает присмотреться к израильскому бренду Holy Land или к немецкому Klapp, а также рекомендует крем с ретинолом марки Inno Derma.

 — Лучше применять его по назначению врача и не целиком на лицо, а на участки гиперпигментации, — уточняет Любовь Чалова.

Уходовые кремы, содержащие в составе ретинол, продают в аптеках: к примеру, такая линейка есть у бренда La Roshe Posay. Длительный курс ретинола следует проводить под обязательным наблюдением врача.

ПО ТЕМЕ
Косметика
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 часа
Ретинол надо употреблять в виде лекарств или в виде еды - он содержится в рыбе в виде витамина A, в яйцах и в красном мясе. А вот кремы, которые сделаны искусственно - они не помогут.
Гость
2 часа
как только народ не лохотронят
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Новости компаний
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15