Молодильное яблочко или эффект далматинца? Как правильно использовать косметику с ретинолом в составе и кому она подойдет

Разбираемся, что представляет собой популярный ретинол Источник: Юрий Орлов / Городские порталы







Уходовые средства с ретинолом всегда были популярны. Кто-то лишь слышал о таких кремах, а кто-то их использовал. При этом о ретиноле есть немало мифов: от мгновенного омоложения до слезающей с лица кожи. NGS.RU решил разобраться, что же такое ретинол и как правильно его использовать.

Что такое ретинол

Ретинол — одна из основных активных форм витамина А, который содержится в нашем организме и выполняет множество задач: поддерживает иммунитет, обеспечивает остроту зрения, способствует росту костей и отвечает за здоровье волос.

В косметологии витамин А ценится за эффект, оказываемый на кожу. Благодаря небольшому молекулярному весу он легко преодолевает все барьеры и воздействует не только на поверхностный, но и на более глубокий дермальный слой.

Правда, в чистом виде витамин А может вызывать раздражение и не подходит для применения на коже. По этой причине ученые разработали специальное производное вещество и внедрили его в индустрию красоты. Как активный компонент в косметологии ретинол начали использовать в 1980-х годах.

Ретинол обладает сильными антиоксидантными свойствами, способствует улучшению клеточного обмена в коже, стимулирует производство коллагена и эластина, а также способствует обновлению клеток.

Любовь Чалова Врач-дерматовенеролог, косметолог

Ретинол хорош для пациентов, страдающих акне и высыпаниями, применяется при нарушениях пигментации, оказывает антивозрастное действие.

— Есть производные ретинола — ретиноиды, лекарственные препараты в виде мази или в таблетках. Ретиноиды влияют на функцию сальной железы и уменьшают секрецию кожного сала, — объясняет врач-дерматовенеролог и косметолог Любовь Чалова. Эксперт добавила, что использование ретиноидов возможно только под наблюдением врача.

Правила использования

Внимательно изучите инструкцию, прежде чем наносить крем на лицо Источник: Юрий Орлов / Городские порталы







Ретинол делает кожу фоточувствительной — его нежелательно использовать летом, особенно в поездках в солнечные страны. По той же причине ретинол несовместим с солярием: велик риск гиперпигментации.

— Ретинол следует использовать на ночь. Хотя уже есть кремы с невысокой концентрацией вещества, их можно наносить днем, но поверх обязательна SPF-защита, — уточняет Любовь Чалова.

Врач предупреждает: ретинол необходимо вводить постепенно, начиная с 2–3 раз в неделю и с минимальной концентрации активного вещества. Понаблюдайте за состоянием кожи: если всё в порядке, то можно постепенно увеличить использование.

— На фоне неправильного применения возможно появление ретинолового дерматита: шелушения, воспаления кожных участков. Есть люди с аллергией на ретинол или с высокой чувствительностью, их кожа не принимает препарат даже при правильном использовании, — отмечает Любовь Чалова.

Врач предлагает присмотреться к израильскому бренду Holy Land или к немецкому Klapp, а также рекомендует крем с ретинолом марки Inno Derma.

— Лучше применять его по назначению врача и не целиком на лицо, а на участки гиперпигментации, — уточняет Любовь Чалова.