Рабочий отметил день рождения в полете со строительной люльки на Биржевом мосту. Последствия тяжелые

Пьяного рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии после падения из строительной люльки на Биржевом мосту 7 декабря. Поводом для распития спиртного на смене мог стать собственный день рождения, стало известно «Фонтанке».
Инцидент произошел в 5 утра в Петроградском районе Петербурга. По предварительным данным, 44-летний именинник упал примерно с двухметровой высоты.
Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего кататравму, перелом руки, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии его госпитализировали.
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