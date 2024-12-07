Рабочий отметил день рождения в полете со строительной люльки на Биржевом мосту. Последствия тяжелые

Пьяного рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии после падения из строительной люльки на Биржевом мосту 7 декабря. Поводом для распития спиртного на смене мог стать собственный день рождения, стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в 5 утра в Петроградском районе Петербурга. По предварительным данным, 44-летний именинник упал примерно с двухметровой высоты.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего кататравму, перелом руки, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии его госпитализировали.