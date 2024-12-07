Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

1 м/c,

ю-в.

 768мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Переговоры о мире
«Пушкин» на Дворцовой — онлайн
Копим на будущее
«Сирийский капкан» на ТВ
Куда пойти на выходных
Нет спроса на автомобили
Лирика Бастрыкина
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Технологии SpaceX по заказу Пентагона расширит доступ Украины к Starshield

SpaceX по заказу Пентагона расширит доступ Украины к Starshield

1 594
11 комментариев

Производитель космической техники, компания Илона Маска SpaceX получила от Пентагона контракт на модернизацию украинской спутниковой сети Starlink, пишет Bloomberg.

Согласно контракту, уже имеющиеся на Украине 2500 терминалов Starlink получат повышенный уровень защиты: подключение к специализированным спутникам на низкой околоземной орбите Starshield, зашифрованное и более устойчивое к перехвату и подавлению связи. В общей сложности Украина получит 3 тысячи терминалов с улучшенной защитой — 500 штук подключили ранее.

Несмотря на неоднозначное отношение Маска к российско-украинскому конфликту, его участие в контракте Пентагона только усилит разногласия, прогнозирует издание.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Украинский конфликт Илон Маск SpaceX
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Рострелли
1 час
Чот походу Маску не выгодно, чтоб СВО заканчивалась.
Гость
1 час
Помнится, году так в 90-ом, примерно, так уютно и тепло было летом отдыхать в Очакове, купаться, да и просто, увидеть, как темно бывает летней ночью.., но, какой-то упырь сейчас всё испортил людям..
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05