SpaceX по заказу Пентагона расширит доступ Украины к Starshield

Производитель космической техники, компания Илона Маска SpaceX получила от Пентагона контракт на модернизацию украинской спутниковой сети Starlink, пишет Bloomberg.

Согласно контракту, уже имеющиеся на Украине 2500 терминалов Starlink получат повышенный уровень защиты: подключение к специализированным спутникам на низкой околоземной орбите Starshield, зашифрованное и более устойчивое к перехвату и подавлению связи. В общей сложности Украина получит 3 тысячи терминалов с улучшенной защитой — 500 штук подключили ранее.

Несмотря на неоднозначное отношение Маска к российско-украинскому конфликту, его участие в контракте Пентагона только усилит разногласия, прогнозирует издание.