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Происшествия Автомобиль с людьми пробил ограждение моста и упал в реку Тихвинку

Автомобиль с людьми пробил ограждение моста и упал в реку Тихвинку

1 545
2 комментария

В Бокситогорском районе Ленобласти легковой автомобиль с водителем и пассажиром пробил дорожное ограждение и вылетел с моста в реку. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 декабря.

ДТП случилось накануне вечером в деревне Окулово, что на реке Тихвинке. Судя по кадрам очевидцев, в результате удара у машины оказался разбит капот, в салоне сработали подушки безопасности. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, спасатели при помощи альпинистского снаряжения извлекли из салона водителя, пострадавших транспортировали до кареты скорой. После оказания помощи водителя и пассажира отпустили на амбулаторное лечение.

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Комментарии
2
111111111111118
38 минут
Это ж ещё дня три-четыре тому взад было!
Гость
42 минуты
Там много любителей поплавать с машин.
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