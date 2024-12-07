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Происшествия Избитого бизнесмена нашли у железной дороги на северо-востоке Петербурга. Он в реанимации

Избитого бизнесмена нашли у железной дороги на северо-востоке Петербурга. Он в реанимации

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5 комментариев

В Красногвардейском районе Петербурга прохожий пришёл на помощь избитому мужчине. Полиция ищет, кто сломал бизнесмену нос и челюсть. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 декабря.

Экстренные службы на Магнитогорскую улицу вечером 5 декабря вызвал прохожий. Он объяснил, что внимание медиков требуется мужчине, которого увидел у железнодорожных путей. Сам пострадавший уточнил, что был избит, но в подробности не вдавался.

Бригада скорой увезла в больницу 52-летнего жителя Гатчины. По данным СПАРК, у него две фирмы в Петербурге и Гатчине, которые занимаются торговлей лодками.

Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое, ему диагностировали переломы носа, челюсти и множественные травмы головы. Он в реанимации. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Комментарии
5
АдъМирал
26 минут
Недовольные клиенты, зуб даю :)
Гость
28 минут
Все восстановим,будет еще лучше чем раньше.
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