Избитого бизнесмена нашли у железной дороги на северо-востоке Петербурга. Он в реанимации

В Красногвардейском районе Петербурга прохожий пришёл на помощь избитому мужчине. Полиция ищет, кто сломал бизнесмену нос и челюсть. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 декабря.

Экстренные службы на Магнитогорскую улицу вечером 5 декабря вызвал прохожий. Он объяснил, что внимание медиков требуется мужчине, которого увидел у железнодорожных путей. Сам пострадавший уточнил, что был избит, но в подробности не вдавался.

Бригада скорой увезла в больницу 52-летнего жителя Гатчины. По данным СПАРК, у него две фирмы в Петербурге и Гатчине, которые занимаются торговлей лодками.

Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое, ему диагностировали переломы носа, челюсти и множественные травмы головы. Он в реанимации. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.