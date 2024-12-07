Ехали на мероприятие, а оказались в кювете. Под Новосибирском перевернулся автобус с 26 пассажирами

На трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар 7 декабря в кювет упал автобус, в котором находились 26 пассажиров, сообщает полиция Новосибирской области. По предварительным данным, 65-летний водитель не справился с управлением «КАВЗом» и допустил съезд в кювет. Пробив ограждение, машина слетела с высокой обочины и перевернулась на правый бок.

По данным полиции, за медицинской помощью обратились двое. Однако позже в Минздраве региона информировали, что травмы получили 11 человек, их на скорых доставили в центр политравмы городской клинической больницы № 34.

Известно, что люди направлялись из поселка Садовый в Верх-Тулу на мероприятие.

NGS со ссылкой на прокуратуру области пишет о начале проверки по поводу инцидента.

«Предварительно установлено, что автобус взяли в аренду. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей», — отметили в ведомстве.