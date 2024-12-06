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Общество УФАС Петербурга признало тарифы на парковку в Пулково необоснованно дорогими

УФАС Петербурга признало тарифы на парковку в Пулково необоснованно дорогими

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19 комментариев

Петербургское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало тарифы на парковку в Пулково необоснованно высокими. По предписанию ведомства ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта) должно снизить цены.

Как сообщает 6 декабря пресс-служба УФАС, объективных причин для резкого увеличения стоимости парковки в 2024 году не было установлено. Также отмечается, что для людей, прибывающих на своем автомобиле, нет других альтернатив для парковки транспорта.

В действиях оператора Пулково нашли нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

«ООО „Воздушные Ворота Северной Столицы“ выдано предписание — в течение 20 календарных дней с даты получения настоящего предписания установить экономически обоснованные цены на услуги аренды парковочного места», — сказано в релизе УФАС.

Согласно данным с официального сайта Пулково, час аренды места на универсальной парковке (P1) стоит 1000 рублей, аренда на сутки — 2000 рублей. Стоимость аренды долгосрочной парковки (Р13) на сутки составляет 1500 рублей. Если человек хочет оставить свой автомобиль на неделю, то ему придется заплатить 9450 рублей.

В ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщили «Фонтанке», что они не согласны с решением УФАС и планируют обжаловать его в Арбитражном суде.

По сообщению оператора, в аэропорту есть разные тарифы для парковок, среди которых — бесплатная парковка P0, от которой до Пулково можно добраться на общественном транспорте, а в ночные часы — на шаттле.

«Пассажиры могут воспользоваться альтернативными парковочными комплексами, в том числе бесплатными, в окружении аэропорта», — поделились в Пулково.

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Комментарии
19
282694747
33 минуты
На парковке обязаны еще выдавать бесплатно по пачке масла и баночку красной икры!!!!А че?
Klaustrofobik
1 час
А насколько меньше рейсов сейчас в Пулково по сравнению с 2021 годом? Или больше?
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