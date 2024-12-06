И алкоголь, и наркотики. Военного приговорили за пьяное ДТП с погибшими на КАД Петербурга

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор водителю, устроившему смертельное ДТП на КАД этим летом. Ефрейтор, как выяснилось, в момент аварии был одновременно и пьян, и под наркотиками.

Как рассказали 6 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 30 июля, находясь дома, подсудимый по предложению знакомого употребил кокаин, а на следующий день вернулся в военный городок. Он был дежурным на КПП. Во время суточного наряда он поссорился с девушкой. Выпил водки, после чего, вместо того, чтобы пойти спать, поехал к ней поговорить лично. Девушку дома не застал и решил вернуться на службу.