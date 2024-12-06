И алкоголь, и наркотики. Военного приговорили за пьяное ДТП с погибшими на КАД Петербурга

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор водителю, устроившему смертельное ДТП на КАД этим летом. Ефрейтор, как выяснилось, в момент аварии был одновременно и пьян, и под наркотиками.
Как рассказали 6 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 30 июля, находясь дома, подсудимый по предложению знакомого употребил кокаин, а на следующий день вернулся в военный городок. Он был дежурным на КПП. Во время суточного наряда он поссорился с девушкой. Выпил водки, после чего, вместо того, чтобы пойти спать, поехал к ней поговорить лично. Девушку дома не застал и решил вернуться на службу.
Около 3 часов ночи 1 августа, управляя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения автомобилем Ford Mondeo, мужчина врезался в такси Volkswagen Polo на 33-м километре КАД. Летел он на скорости 120 км/ч. Таксист только успел увидеть в зеркале быстро едущую машину, как почувствовал удар и потерял сознание. С ним ехали пассажиры: двое друзей, мужчина и женщина, возвращались домой с концерта. Первый погиб на месте, вторая позже скончалась в больнице.
Подсудимый полностью признал вину, неоднократно извинялся перед родными погибших и изъявил желание выплатить семьям моральную компенсацию. Он также заявил, что дорожит военной службой и желает продолжить ее в зоне СВО. Ранее он уже участвовал в боевых действиях в зоне спецоперации.
Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух человек, и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. С водителя также взыскали 4199 рублей материального ущерба в пользу матери погибшей и 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.
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