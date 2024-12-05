Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

облачно, без осадков

ощущается как -8

3 м/c,

ю-в.

 774мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
"ЛСР" закончили намыв
Копим на будущее
«Кресты» пошли на продажу
Что там в Сирии
Промышленный Петербург
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Кто убил Талькова
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Итальянская полиция арестовала монахиню за связи с мафией

Итальянская полиция арестовала монахиню за связи с мафией

506
1 комментарий

На севере Италии в рамках расследования деятельности «Ндрангеты», одной из самых влиятельных и опасных преступных организаций в Европе, были арестованы 24 человека. Одной из них, по данным BBС, оказалась монахиня.

Сестра Анна Донелли, была арестована за то, что она якобы выступала в качестве посредника между мафией Ндрангета и ее заключенными членами банды. В заявлениях, опубликованных коалицией правоохранительных органов, стоящих за операцией, содержатся утверждения о том, что монахиня использовала свое положение волонтера в тюрьме.

Карабинеры Брешии заявили, что ее религиозный статус открывал ей «свободный доступ в пенитенциарные учреждения».

Полиция также арестовала двух политиков и изъяла активы на сумму более 1,8 млн евро в ходе рейдов в нескольких городах регионов Ломбардия и Венето, а также в Калабрии на юге страны.

Операция еще продолжается, и сотни сотрудников полиции проводят поисковые работы по всей северной Италии. Им помогают отряды собак-ищеек, которые ищут оружие и наркотики, а также «инкассаторские собаки», обученные искать наличные деньги.

По версии следствия, группировка в первую очередь использовала бизнес по торговле металлоломом в качестве прикрытия для отмывания денег, общая сумма отмытых денег составила около 12 млн евро, заявили прокуроры.

Ндрангета, зародившаяся в бедном регионе Калабрия, считается одной из самых опасных преступных организаций в мире.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Ндрангета Италия Мафия Монахиня Арест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
FedorGr
9 минут
Италия..Мафия.. Наркотики... Завязывайте деловые связи с севером Италии. Тоскана.. там совсем иные люди. Германия близко имеет явное влияние.. А Юг.. там жарко. там делать нечего кроме как местные связи..
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55