Итальянская полиция арестовала монахиню за связи с мафией

На севере Италии в рамках расследования деятельности «Ндрангеты», одной из самых влиятельных и опасных преступных организаций в Европе, были арестованы 24 человека. Одной из них, по данным BBС, оказалась монахиня.

Сестра Анна Донелли, была арестована за то, что она якобы выступала в качестве посредника между мафией Ндрангета и ее заключенными членами банды. В заявлениях, опубликованных коалицией правоохранительных органов, стоящих за операцией, содержатся утверждения о том, что монахиня использовала свое положение волонтера в тюрьме.

Карабинеры Брешии заявили, что ее религиозный статус открывал ей «свободный доступ в пенитенциарные учреждения».

Полиция также арестовала двух политиков и изъяла активы на сумму более 1,8 млн евро в ходе рейдов в нескольких городах регионов Ломбардия и Венето, а также в Калабрии на юге страны.

Операция еще продолжается, и сотни сотрудников полиции проводят поисковые работы по всей северной Италии. Им помогают отряды собак-ищеек, которые ищут оружие и наркотики, а также «инкассаторские собаки», обученные искать наличные деньги.

По версии следствия, группировка в первую очередь использовала бизнес по торговле металлоломом в качестве прикрытия для отмывания денег, общая сумма отмытых денег составила около 12 млн евро, заявили прокуроры.

Ндрангета, зародившаяся в бедном регионе Калабрия, считается одной из самых опасных преступных организаций в мире.