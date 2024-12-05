Два уголовных дела возбудили против водителя, наехавшего на полицейского

В отношении пьяного водителя «Вольво», который сбил полицейского на перекрестке Камышовой и Планерной улиц 5 декабря, возбудили сразу два уголовных дела — по линии МВД и СК.

Полиция Приморского района возбудила дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В ходе разбирательства в МВД установили, что 44-летнего водителя ранее уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.

«По версии следствия, мужчина, пытаясь скрыться, наехал на полицейских, которые требовали от него остановиться. Правоохранители применили табельное оружие и остановили машину на улице Ильюшина. Там водителя и задержали. Сотрудника полиции отвезли в больницу», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Мера пресечения мужчине будет избрана в ближайшее время в суде.