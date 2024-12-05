Стало известно состояние полицейского, попавшего под колеса пьяного водителя в Приморском районе

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции, который пытался остановить неадекватного водителя на Volvo в Приморском районе, отделался легкими травмами. Патрульный успел отскочить, об этом 5 декабря стало известно «Фонтанке».
Напомним, все началось в половине четвертого на Камышовой улице, когда наряд ГАИ попытался остановить Volvo, однако водитель предпочел скрыться. На неоднократные требования полицейских об остановке лихач не отреагировал, продолжил опасную езду. На перекрестке Планерной и Камышовой ему перекрыл дорогу автомобиль полиции. Сотрудники выскочили на дорогу и устремились к нарушителю, тот же надавил на газ и по пути сбил одного из правоохранителей. Второй полицейский выстрелил по колесам машины нарушителя.
Лихача задержали во дворе одного из домов на улице Ильюшина. За рулем иномарки оказался 44-летний петербуржец с явными признаками опьянения. При проверке документов вскрылось, что водительских прав он был лишен. Подозреваемого доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.