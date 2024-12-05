Стало известно состояние полицейского, попавшего под колеса пьяного водителя в Приморском районе

Напомним, все началось в половине четвертого на Камышовой улице, когда наряд ГАИ попытался остановить Volvo, однако водитель предпочел скрыться. На неоднократные требования полицейских об остановке лихач не отреагировал, продолжил опасную езду. На перекрестке Планерной и Камышовой ему перекрыл дорогу автомобиль полиции. Сотрудники выскочили на дорогу и устремились к нарушителю, тот же надавил на газ и по пути сбил одного из правоохранителей. Второй полицейский выстрелил по колесам машины нарушителя.