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Происшествия Стало известно состояние полицейского, попавшего под колеса пьяного водителя в Приморском районе

Стало известно состояние полицейского, попавшего под колеса пьяного водителя в Приморском районе

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7 комментариев

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции, который пытался остановить неадекватного водителя на Volvo в Приморском районе, отделался легкими травмами. Патрульный успел отскочить, об этом 5 декабря стало известно «Фонтанке».

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Напомним, все началось в половине четвертого на Камышовой улице, когда наряд ГАИ попытался остановить Volvo, однако водитель предпочел скрыться. На неоднократные требования полицейских об остановке лихач не отреагировал, продолжил опасную езду. На перекрестке Планерной и Камышовой ему перекрыл дорогу автомобиль полиции. Сотрудники выскочили на дорогу и устремились к нарушителю, тот же надавил на газ и по пути сбил одного из правоохранителей. Второй полицейский выстрелил по колесам машины нарушителя.

Лихача задержали во дворе одного из домов на улице Ильюшина. За рулем иномарки оказался 44-летний петербуржец с явными признаками опьянения. При проверке документов вскрылось, что водительских прав он был лишен. Подозреваемого доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
30 минут
"на улице Ильюшиной". Привет, понаехи.
Zet
24 минуты
вывалившийся из буханки правоохранитель похоже сам еле на ногах держался...
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