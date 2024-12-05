Сбил полицейского и погнал. В Приморском районе со стрельбой ловили пьяного водителя

Источник: «Фонтанка.ру»

Сотрудники полиции участвовали в погоне в Приморском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, всё началось около половины четвертого на Камышовой улице, когда полицейские заметили, что водитель автомобиля Volvo с областными номерами ведет себя неадекватно. Требования сотрудников ГАИ остановиться нарушитель проигнорировал и уехал, полицейские начали преследование.

На перекрестке Планерной и Камышовой путь Volvo все же перегородил полицейский автомобиль. Сотрудники выскочили на дорогу и устремились к нарушителю, тот же надавил на газ и по пути сбил одного из правоохранителей. Оставшийся на ногах сотрудник дважды выстрелил по колесам машины.

Задержали гонщика во дворе у дома 8 по улице Ильюшина, где водитель бросил свою машину, а затем попытался убежать. Этот момент попал на видео очевидцев.

Источник: читатель «Фонтанки»

«За рулем иномарки находился 44-летний петербуржец. У него зафиксированы явные внешние признаки опьянения. Вместе с тем при проверке документов выяснилось, что находившийся за рулем лишен права управления транспортным средством. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД.