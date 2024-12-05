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Происшествия Сбил полицейского и погнал. В Приморском районе со стрельбой ловили пьяного водителя

Сбил полицейского и погнал. В Приморском районе со стрельбой ловили пьяного водителя

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15 комментариев
Источник:

Сотрудники полиции участвовали в погоне в Приморском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, всё началось около половины четвертого на Камышовой улице, когда полицейские заметили, что водитель автомобиля Volvo с областными номерами ведет себя неадекватно. Требования сотрудников ГАИ остановиться нарушитель проигнорировал и уехал, полицейские начали преследование.

На перекрестке Планерной и Камышовой путь Volvo все же перегородил полицейский автомобиль. Сотрудники выскочили на дорогу и устремились к нарушителю, тот же надавил на газ и по пути сбил одного из правоохранителей. Оставшийся на ногах сотрудник дважды выстрелил по колесам машины.

Задержали гонщика во дворе у дома 8 по улице Ильюшина, где водитель бросил свою машину, а затем попытался убежать. Этот момент попал на видео очевидцев.

Источник:

«За рулем иномарки находился 44-летний петербуржец. У него зафиксированы явные внешние признаки опьянения. Вместе с тем при проверке документов выяснилось, что находившийся за рулем лишен права управления транспортным средством. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД.

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Комментарии
15
281147204
25 минут
Эх, как же жаль, что те, кто знает как и умеет задерживать на рядом с этими неумехами. Подсказали бы на месте, как задерживать, не выпрыгивая из машины, как догонять правильно, как останавливать. Печально, что все спецы дома на диване после работы в офисе.... Мог бы пострадать бедолага синий лишенец от неумелых действий. Ну и конечно, всем спецам известно, что всё замнут, откупится и будет дальше гонять после бутылки водки!
Slava_Rossii2
1 час
На видео непрофессинальные действия полициии. Двое вываливаются прямо под колёса автомобиля с неадекватом за рулём? Они что собирались напугать его одним своим видом? Почему полиция жалеет свои авто, не пытаясь заблокировать авто нарушителя, как это делают те же полицейские в США?
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