Визит Володина в Индию отменен из-за положительного теста на COVID-19

Пресс-служба Государственной думы России сообщила 5 декабря, что визит спикера парламента Вячеслава Володина в Индию отменен из-за положительного теста на COVID-19, отмечает ТАСС. За несколько дней до этого «Ведомости» рассказали о переносе поездки Володина, однако причина была неизвестна.

Володин не сможет слетать не только в Индию, но и в Минск, на заседание Высшего госсовета Союзного государства, отмечают в Госдуме.

Сам Вячеслав Володин ничего по этому поводу не сообщал. Ранее в своем блоге в Telegram он проводил опрос о природе COVID-19 и после этого указывал на то, что велика вероятность искусственного происхождения вируса — в частности, якобы из лабораторий Пентагона.

В июле, во время парламентского форума БРИКС, Вячеслав Володин проводил встречу с председателем народной палаты парламента Индии Омом Бирлой. Он отмечал, что есть задача по укреплению сотрудничества двух стран.

В последний раз в Индии Володин был в 2018 году, тогда он встречался с премьер-министром страны Моди и возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди.