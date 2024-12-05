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Власть Политика Визит Володина в Индию отменен из-за положительного теста на COVID-19

Визит Володина в Индию отменен из-за положительного теста на COVID-19

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30 комментариев

Пресс-служба Государственной думы России сообщила 5 декабря, что визит спикера парламента Вячеслава Володина в Индию отменен из-за положительного теста на COVID-19, отмечает ТАСС. За несколько дней до этого «Ведомости» рассказали о переносе поездки Володина, однако причина была неизвестна.

Володин не сможет слетать не только в Индию, но и в Минск, на заседание Высшего госсовета Союзного государства, отмечают в Госдуме.

Сам Вячеслав Володин ничего по этому поводу не сообщал. Ранее в своем блоге в Telegram он проводил опрос о природе COVID-19 и после этого указывал на то, что велика вероятность искусственного происхождения вируса — в частности, якобы из лабораторий Пентагона.

В июле, во время парламентского форума БРИКС, Вячеслав Володин проводил встречу с председателем народной палаты парламента Индии Омом Бирлой. Он отмечал, что есть задача по укреплению сотрудничества двух стран.

В последний раз в Индии Володин был в 2018 году, тогда он встречался с премьер-министром страны Моди и возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Индия может предложить российскому бизнесу.

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COVID-19 Вячеслав Володин Ложноположительный тест Ковид Индия Коронавирус
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Комментарии
30
Игорь Протасов
44 минуты
А на ВИЧ его проверяли, шалунишку? :-)
Mies
1 час
Значит ковидла через это распространяется. Ну, как и ВИЧ😂
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