«Это как Китай 30 лет назад». Что Индия может предложить российскому бизнесу

Фото: JIRAROJ PRADITCHAROENKUL / iStock Поделиться Поделиться





Прошлогодний кратный рост объема товарооборота с Индией в начале 2024 года обернулся падением на 13%. Эксперты по международной торговле отзываются о ней как о «Китае 30 лет назад»: огромный потенциал, но новые сферы экономики пока крайне узки. Самая населенная в мире страна растет буквально на глазах, и это хорошо видно в статистике российского импорта.



Российским экспортерам пришлось брать паузу на то, чтобы решить, как быть с рупиями, которые они в космических масштабах аккумулировали на своих счетах в местных банках. Только по итогам 2023 года торговый профицит России составил 63 млрд долл. А всего на счетах российских компаний в Индии застряло рупий примерно на 40 млрд долл.



Можно констатировать — продавать нефть за рупии мы уже неплохо научились, и теперь надо как-то двигаться дальше. Так что российская промышленность и ретейл начали и, можно сказать, уже успешно нащупывают и открывают для себя все новых поставщиков сырья, компонентов и готовых товаров на индийском рынке.



В первые четыре месяца 2024 года (более свежей статистики пока нет), в отличие от экспорта, импорт индийских товаров рос очень серьезными темпами — почти на четверть к уровню прошлого года. Правда, в денежном выражении прирост составил лишь 237 млн долл. (всего вышло 1,56 млрд долл.). Тогда как выручка российских поставщиков перевалила за 19,5 миллиарда.

«Вопрос в том, что мы можем получить за наши рупии, которые мы там скопили. Первое, что приходит в голову из массовых индийских товаров, которые очень пригодились бы на нашем рынке, но пока не представлены, — автомобили. Потому что там-то как раз все заводы современные, и все это работает. Другое дело, могут ли они нам это продавать, вот это вот вопрос», — рассуждает Ольга Солодкова, доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.



Она напоминает, что Индия — это крупнейший в мире производитель риса, крупнейший производитель мяса, в том числе куриного мяса. У Индии первое место в мире по производству сухого молока. То есть товаров, которые могли бы заинтересовать российскую экономику, там масса. Однако пока, кроме фармацевтической и химической промышленности, в России Индия мало с чем ассоциируется.

Вместе с тем Индия постепенно открывается России. Так, недавно там был построен завод по огранке алмазов — специально под российские поставки. Недавно открылся большой новый завод по производству сотовых телефонов, который на старте в разы увеличил их поставки в Россию.



«В принципе, если бы мы там размещали на их заводах какие-то заказы, они в состоянии все это выполнить. У них там развитие сейчас идет очень быстро. Но вы поймите, что они от Китая где-то лет на 30 отстают. Не в том смысле, что они в 90-х, но просто по уровню развития экономики у них нужный нам новейший сектор, он очень узкий. Они только в этом плане начали, и у них нет китайских масштабов», — говорит Ольга Солодкова. Кроме того, она обращает внимание на Индию как на огромный рынок рабочей силы — об остром дефиците которого кричит российская экономика. И речь не только о низкоквалифицированном труде, но и, например, о программистах, которые разъезжаются из Индии сейчас по всему миру, и их также можно было бы привлекать в Россию. Причем не обязательно их именно везти к нам — можно, к примеру, размещать заказы и проекты на аутсорсе, тратя те самые зависшие у них наши рупии.



Однако, разумеется, все не так просто, и, как и у Китая, в Индии есть своя очень особенная специфика, работать с которой российскому бизнесу еще предстоит научиться.

К примеру, с точки зрения использования финансовых услуг Индия пока совершенно неперспективная страна: пример того, как местные банки не могут ни во что конвертировать российскую нефтяную выручку, — яркое тому подтверждение. И стать, к примеру, новым Дубаем или Казахстаном для обслуживания финансовых потоков российской международной торговли Индии пока не светит, уверена Ольга Солодкова.



«Понимаете, Индия очень перспективна. И она очень хорошо развивается. Но там очень большой бюрократический аппарат, и поэтому даже маленький социалистический Вьетнам очень часто затыкает Индию за пояс. В Индии везде частный бизнес, в отличие от того же Вьетнама или Китая, где очень сильны позиции государства. И там нельзя просто договориться на уровне правительства и все будет работать. Это не та экономика, которая развивается по плану. Они активно действуют, но при этом они еще и тормоза большие. У них все получится, но не скоро», — говорит эксперт.

По словам Ольги Солодковой, у Индии основной конкурент — Китай. Причем Китай давит Индию со всех сторон.



«Сейчас мы открылись перед Китаем, и Индии деваться некуда, она все равно будет дрейфовать в сторону Америки — особо рассчитывать на Индию я бы вам в этом плане не советовала, — предупреждает она. — То, что это перспективно, то, что это огромная экономика, то, что она будет развиваться быстро, это понятно. Но нас они будут использовать исключительно в конъюнктурных целях.



Они очень сейчас разумные. И склочиться с американцами не станут. Им, наоборот, надо с ними задружиться, потому что кто их будет от Китая-то защищать? Поэтому Индия будет активно делать все, что возможно, но как только почувствует, что может прилететь, она сразу отвернется в сторону. А сейчас — да, они очень рациональные и пользуются ситуацией».

«Фонтанка» внимательно изучила таможенную статистику Индии, чтобы отыскать точки роста во взаимной торговле. Мясо — исключительно говядина, рубленая и замороженная, в этом году резко пошла вверх. Примерно по 1,5 тыс. тонн в месяц, причем объемы растут. За квартал 4,5 тыс. тонн — это мало, но зато дешево — всего около 3,3–3,4 долл. за 1 кг. То есть чуть ли не вдвое дешевле, чем местная говядина, и даже ощутимо меньше, чем нам поставляют нынешние основные экспортеры — Бразилия и Парагвай. Средняя цена там в этом году — 3,7 долл./кг. К слову, резкий рост отгрузок уже позволил Индии войти в топ-3 российских поставщиков говядины, оставив позади и Колумбию, и Аргентину. Ближайшая цель — обогнать Парагвай и выйти на уровень 25 тыс. тонн в год.



Неплохо растут и поставки замороженных креветок — 5,5 тыс. тонн за четыре месяца на общую сумму в 35 с лишним млн долл. — это рост примерно на 10% к прошлогоднему уровню. Причем Индия — безоговорочный лидер в поставках креветок в Россию. На нее в прошлом году пришлась 21 от 29 тыс. тонн, импортированных в РФ.

Еще из хороших новостей — кратный рост поставок свежего винограда. За первые три месяца (на них обычно приходится до 70% годового объема) его к нам из Индии приехало 17,3 тыс. тонн примерно по 1,3 долл./кг. Это уже на 76% больше, чем год назад. Остальных фруктов из Индии к нам пока приходит очень мало, в основном, конечно, сушеные и консервированные. Но на 26 млн долл. за три месяца набралось — это против 15 млн годом ранее. К слову, из овощей основная номенклатура, приезжающая в Россию из Индии, — внезапно консервированные огурцы.



Очень заметно приросли поставки наиболее понятного индийского продукта — черного чая. Причем, судя по таможенной отчетности, речь идет не о пачках «со слоном», а о крупных партиях, предназначенных для российских чаеразвесочных фабрик. Совокупный объем в январе — марте составил 12,3 тыс. тонн примерно по 1,8 долл. за 1 кг. Общая стоимость — 30 млн долл. (против 22 млн долл. год назад), правда, это с учетом небольших поставок кофе и зеленого чая.

Конкретно по этому продукту Индия для нас, без преувеличения, стратегический поставщик — 47% из 72 тыс. тонн общегодового объема. Для сравнения: Шри-Ланка, второй по величине поставщик, привезла в Россию в прошлом году 24,7%, а третий, Кения, — 19%. Остальные, включая Китай с его 7%, особой погоды на рынке не делают. Индийский чай — самый недорогой из тех, что импортируют российские фабрики. Кения минимум на 10% дороже, а Шри-Ланка и вовсе приходит по 4,5 долл. за 1 кг, то есть более чем вдвое дороже.



Стабильны поставки риса (26 тыс. тонн за три месяца), зато больше чем в 1,5 раза приехало кунжута. По нему Индия безоговорочный гегемон с долей в 97% (13 тыс. тонн за прошлый год). Почти вдвое, до 12 млн долл., увеличились поставки овощной и фруктовой консервации, зато на четверть упали поставки растворимого кофе (до 1,8 тыс. тонн).



Переходя к более серьезной части индийского экспорта в России, стоит начать с химических реактивов: оксиды молибдена, которые в основном применяются в металлургии, некоторые сульфиды, одни из которых используются при производстве солнечных батарей, а другие — тормозных колодок. По объему поставок в Россию диоксида кремния Индия занимает второе место в мире после Китая, правда, с очень большим отрывом. Спектр применения этого соединения крайне широк — от нефтехимии и металлургии до бумажной промышленности и даже при производстве пива. Но наиболее хорошо он известен в микроэлектронике в качестве изолирующего слоя и защитного покрытия.



В марте Индия вышла на второе место в мире, обогнав Ирландию, Польшу и Германию по поставкам в Россию оксида алюминия — сразу на 40 млн долл. Он используется как в металлургии, так и в качестве самостоятельного вещества в производстве абразивных покрытий. А в феврале Индия стала крупнейшим для нас поставщиком диоксида титана, необходимого в лакокрасочной промышленности, косметической и при производстве зубной пасты.

В списке заметных товаров, которые российская промышленность получает из Индии на миллионы долларов в месяц: стеариновая и пальмитиновая кислота для моющих средств и как пластификаторы при производстве ПВХ, производные анилина для топливных присадок и лакокрасочных производств. Но главное, серьезное — на десятки миллионов к нам из Индии приходит фармсубстанций. В таможенной отчетности фиксируются сотни разнообразных органических соединений, используемых в самых разных лекарствах — от противокашлевых до наркотических обезболивающих. Без этих поставок выдерживать взятую отечественной фармпромышленностью планку по импортозамещению было бы крайне проблематично.



В общей же сложности поставки неорганической химии из Индии в Россию за январь — апрель 2024 года превысили 95 млн долл., что на 10 миллионов превышает прошлогодний уровень.

Еще более внушительны поставки самих лекарств и фармизделий. С начала года прирост составил 17% и достиг 142 млн долларов. Перечислять их все не имеет смысла, важно, что все они очень серьезно поддерживают отечественную медицинскую отрасль в довольно непростой период с точки зрения импорта лекарств.



Из совершенно новых, невиданных доселе в наших широтах индийских товаров таможенная статистика в феврале 2024 года беспристрастно отмечает небольшие поставки (на 300 тыс. долл) разнообразных фейерверков и прочих пиротехнических изделий. О чем конкретно идет речь, не уточняется.

Виден относительно большой, но в деньгах все еще скромный рост поставок одежды и обуви. В общей сложности за четыре месяца набралось на 41 млн долл против 24 миллионов годом ранее. Хотя, китайским миллиардным объемам индусам нам предложить пока нечего. Еще один почти двукратный рост — индийская облицовочная керамическая плитка. Ее приехало почти на 50 млн долл всего за четыре месяца.



Однако есть и потери. Очень сильно — со 130 до 45 миллионов долларов упали поставки индийских черных металлов. Речь, в первую очередь, о коррозионностойкой стали в прокате, а также в прутках и прочих формах.

Зато из приобретений — крупная необработанного алюминия в слябах. Все предыдущие годы индийский алюминий в Россию приходил гомеопатическими дозами, а вот в апреле 2024 года пришло сразу 44,8 тыс. тонн на 16 млн долл. С чем связана эта поставка и насколько регулярной она станет — пока неизвестно.

Однако самые большие торговые подвиги индусов содержатся в коде 84 — промышленное и электронное оборудование. Если за весь 2022 год его было завезено в Россию на 260 млн рублей, то в 2023 году — уже на 528 миллионов. А за первые 4 месяца 2024 года — уже 304 миллиона, это сразу плюс 87% к прошлогоднему показателю.



Наибольший прирост пришелся на поставки специальной компьютерной техники, включая серверы и устройства управления техникой. Если год назад таких товаров за 4 месяца из Индии приехало на 32 млн долл, то в этом году уже на 91 миллион. Конкретно в апреле в Россию ушла партия на 58 млн долл, что сделало Индию вторым поставщиком в мире с совсем небольшим отрывом от Китая (62 млн долл). Впрочем, по обычной компьютерной технике Китай превосходит Индию более чем вдвое, а Малайзия на треть.



Уже достойно отметки и число мобильных телефонов из Индии. В этом году за 4 месяца их привезли в Россию уже на 90 млн долл. Разумеется, это капля в море на фоне того же Китая (1,1 млрд долл за тот же срок). Но всего год назад это были скромные 9,4 миллиона, и десятикратный рост не может не привлекать внимания.

