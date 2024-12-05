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Общество Роскомнадзор объяснил, за что заблокировал анимешные сайты

Роскомнадзор объяснил, за что заблокировал анимешные сайты

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2 комментария

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 5 декабря объяснила, за что были заблокированы несколько сайтов с аниме. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной стала размещенная на ресурсах «запрещённая в РФ информация с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений или педофилии», которая была «не удалена вовремя».

РКН, как утверждается, «направил уведомление с требованием удалить данную информацию в соответствии со статьей 15.1 закона 149-ФЗ», но требования ведомства выполнены не были.

Среди заблокированных оказались сайты Jut.su, YummyAnime и AnimeGo. На первом из них размещены такие популярные аниме, как «Наруто», «Ван Пис», «Блич» и другие.

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Комментарии
2
Гость
1 час
А роскомпозор когда заблокируют?
Гость
1 час
А какие традиционные отношения у нарисованных картинок?
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