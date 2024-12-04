Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту — библиотеке аниме jut.su

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала доступ к сайту — библиотеке аниме jut.su.

На портале были размещены такие популярные аниме, как «Наруто», «Ван Пис», «Блич» и другие.

Как сообщается, ресурс заблокирован по основаниям, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ, который предусматривает блокировку доменных имен и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

Ранее пользователи в России сообщили, что в работе сайтов — библиотек аниме произошли массовые сбои. Кроме jut.su, не открываются также AnimeGO и YummiAnime.