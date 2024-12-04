В России произошли сбои в работе сайтов — библиотек аниме

В России в среду, 4 декабря, в работе сайтов — библиотек аниме произошли массовые сбои. Жалобы пользователей отмечает портал Downdetector.

Не открываются такие ресурсы, как Jut-su, AnimeGO, YummiAnime.

«jut.su сайт зависает», «почему не открывается сайт jut.su», «jut.su не работает сайт», — сообщают пользователи начиная примерно с 17 часов.

Аналогичная ситуация с порталами Animedia Online и AnimeGO.

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