РКН потребовал от «Википедии» удалить 10 изображений с анимешными девочками

«К нам пришли из-за десяти нарисованных анимешных девочек, изображения которых, как считает Роскомнадзор, "содержат порнографические изображения несовершеннолетних, так как изображены в вульгарно-натуралистическом виде смоделированные сексуально откровенные действия ребенка"», — гласит сообщение .

Роскомнадзор направил в адрес русскоязычной «Википедии» уведомления о необходимости удалить 10 изображений, которые ведомство признало порнографическими. Об этом сообщается в телеграм-канале «Википедия. Неофициально» 11 апреля.

По словам представителей сообщества, ведомство обвиняет «Википедию» «в максимальном числе разнообразных нарушений».



В специальном разделе «Википедии», внимание на который обратил «Интерфакс», размещены десять уведомлений РКН. Согласно им, изображения, вызвавшие претензии ведомства, внесены в реестр запрещенной в РФ информации 7 апреля. Ведомство требует незамедлительно удалить контент.



Напомним, 1 марта, 29 марта и 4 апреля РКН направлял в «Википедию» уведомления о необходимости удалить запрещенную в России информацию, которая тогда касалась описания действий России на территории Украины. Генпрокуратура указывала, что сведения содержали в себе недостоверную общественно значимую информацию.



31 марта в РКН сообщили, что в отношении ресурса будет составлен административный протокол, по которому грозит штраф до 4 млн руб.

