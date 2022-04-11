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    РКН потребовал от «Википедии» удалить 10 изображений с анимешными девочками

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    Роскомнадзор направил в адрес русскоязычной «Википедии» уведомления о необходимости удалить 10 изображений, которые ведомство признало порнографическими. Об этом сообщается в телеграм-канале «Википедия. Неофициально» 11 апреля.

    «К нам пришли из-за десяти нарисованных анимешных девочек, изображения которых, как считает Роскомнадзор, "содержат порнографические изображения несовершеннолетних, так как изображены в вульгарно-натуралистическом виде смоделированные сексуально откровенные действия ребенка"», — гласит сообщение.

    По словам представителей сообщества, ведомство обвиняет «Википедию» «в максимальном числе разнообразных нарушений».

    В специальном разделе «Википедии», внимание на который обратил «Интерфакс», размещены десять уведомлений РКН. Согласно им, изображения, вызвавшие претензии ведомства, внесены в реестр запрещенной в РФ информации 7 апреля. Ведомство требует незамедлительно удалить контент.

    Напомним, 1 марта, 29 марта и 4 апреля РКН направлял в «Википедию» уведомления о необходимости удалить запрещенную в России информацию, которая тогда касалась описания действий России на территории Украины. Генпрокуратура указывала, что сведения содержали в себе недостоверную общественно значимую информацию.

    31 марта в РКН сообщили, что в отношении ресурса будет составлен административный протокол, по которому грозит штраф до 4 млн руб.

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    Комментарии (4)

    Андрей_спб
    Так скоро все заблокируют
    Cashmare
    ркн открыл для себя хентай, ужс какой, аж десять картинок
    alexadmin
    "Доктор, а откуда у вас такие картинки?"
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