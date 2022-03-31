РКН: «Википедию» привлекут к ответственности. Статья о спецоперации может стоит 4 млн рублей штрафа

«Википедию» привлекут к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Об этом 31 марта заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», — сказано в релизе.
Ведомство составит административный протокол в отношении ресурса по ст. 13.41 КоАП РФ. По закону владельцу «Википедии» грозит штраф до 4 млн рублей.
Ранее РКН пригрозил ресурсу блокировкой в случае неудаления сведений из статьи о спецоперации на Украине. Претензии ведомства касались названия материала и информации о «многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны РФ».