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РКН: «Википедию» привлекут к ответственности. Статья о спецоперации может стоит 4 млн рублей штрафа

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«Википедию» привлекут к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Об этом 31 марта заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», — сказано в релизе.

Ведомство составит административный протокол в отношении ресурса по ст. 13.41 КоАП РФ. По закону владельцу «Википедии» грозит штраф до 4 млн рублей.

Ранее РКН пригрозил ресурсу блокировкой в случае неудаления сведений из статьи о спецоперации на Украине. Претензии ведомства касались названия материала и информации о «многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны РФ».

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Комментарии (8)

Never_Mind
Пытаются запретить правду. Не ново.
eliseyy
Владелец сайта — американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.

Вот и думайте, какую "правду" она несёт в массы...
266208651
Жалкое зрелище. Агония власти.
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