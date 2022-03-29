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«Википедия» заявила, что получила новое уведомление от Роскомнадзора из-за статьи о спецоперации на Украине

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Роскомнадзор направил представителям русскоязычной «Википедии» новое уведомление, касающееся статьи о спецоперации на Украине. Об этом 29 марта говорится в телеграм-канале энциклопедии.

Претензии ведомства касаются названия материала об этих событиях и информации о «многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны РФ».

«Википедию» обязали удалить указанную информацию, иначе ей грозит блокировка. Подобное уведомление уже было направлено в начале марта, однако статья о спецоперации носит старое название.

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