«Википедия» заявила, что получила новое уведомление от Роскомнадзора из-за статьи о спецоперации на Украине

Роскомнадзор направил представителям русскоязычной «Википедии» новое уведомление, касающееся статьи о спецоперации на Украине. Об этом 29 марта говорится в телеграм-канале энциклопедии.



Претензии ведомства касаются названия материала об этих событиях и информации о «многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны РФ».



«Википедию» обязали удалить указанную информацию, иначе ей грозит блокировка. Подобное уведомление уже было направлено в начале марта, однако статья о спецоперации носит старое название.

