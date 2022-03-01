Роскомнадзор угрожает русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о военных действиях в Украине

Роскомнадзор пригрозил представителям русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о военных действиях в Украине. Об этом 1 марта сообщается в неофициальном твиттере сообщества сайта.
Как утверждается в уведомлении Генпрокуратуры, присланном РКН, на странице «размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно: сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетом банков РФ в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».
Статья пока еще доступна на сайте «Википедии». Военные действия в Украине в ней называются «вторжением России», однако также приведены и официальные формулировки, которые рекомендовал РКН — «специальная военная операция» и «демилитаризация Украины».