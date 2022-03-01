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Боевые действия на Украине

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Роскомнадзор угрожает русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о военных действиях в Украине

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Роскомнадзор пригрозил представителям русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о военных действиях в Украине. Об этом 1 марта сообщается в неофициальном твиттере сообщества сайта.

Как утверждается в уведомлении Генпрокуратуры, присланном РКН, на странице «размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно: сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетом банков РФ в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».

Статья пока еще доступна на сайте «Википедии». Военные действия в Украине в ней называются «вторжением России», однако также приведены и официальные формулировки, которые рекомендовал РКН — «специальная военная операция» и «демилитаризация Украины».

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Комментарии (24)

266108100
Если вокруг абсолютно весь мир «врёт», быть может стоит задуматься о том где же всё-таки правда? РКН сам не понимает, что этими бесконечными блокировками и угрозами отталкивает и заставляет сомневаться даже сторонников путена?
orlovandrei1986
сами ничего не создали, только рушить могут...
f0ntan
Фонтань не по-русски пишет. По-русски пишется "на Украине", а не "в Украине"
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