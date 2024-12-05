В России появился город «Сратов», в котором есть даже аэропорт

Название города Саратов претерпело изменения на здании местного аэропорта Гагарин. Сначала с вывески исчезла буква «а» и город превратился в «С_ратов», что и успели запечатлеть очевидцы. После прикрыли букву «с», и город стал именоваться «Ратовом», пишет 5 декабря портал 164.RU.
В пресс-службе аэропорта объяснили, что букву «а» сняли из-за технической неисправности. Специалисты демонтировали часть вывески с названием города для ремонта в мастерской. На время работ конструкцию заменят на временную. Вернуть городу прежнее название должны уже сегодня.
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