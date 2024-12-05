Театральный музей выпускает спектакль-подкаст о Мейерхольде

7 и 8 декабря Театральный музей приглашает на необычную премьеру — спектакль Дмитрия Крестьянкина «Еще один, Карл», вплетенный в канву выставки «Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда». Чтобы рассказать о Мейерхольде, создатели спектакля выбирают необычную форму — спектакль-подкаст.

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Именно этот формат позволяет добиться уникального эффекта: персонажи из истории театра звучат не как музейные экспонаты, а как живые участники диалога с сегодняшним днем. Подкаст, который обычно ассоциируется с интимностью, доверительной беседой, здесь приобретает новое измерение, превращаясь в своеобразную машину времени, переносящую зрителя в философию прошлого столетия.

Сценическое пространство музея трансформируется в студию звукозаписи. Здесь, среди микрофонов и звукозаписывающей аппаратуры, и оживают голоса деятелей искусства. Выбор формы спектакля-подкаста неслучаен: он подчеркивает важность слова, интонации, самого звучания голоса как инструмента передачи мысли и эмоции.

Размышления Мейерхольда о театре, об искусстве актера, о роли зрителя обретают новую глубину и актуальность. «Еще один, Карл» — попытка осмыслить наследие Мейерхольда в контексте современного театра, приглашение к диалогу с историей, возможность найти отражение собственных творческих поисков. А участие в этом диалоге примут Игорь Астапенко, Вячеслав Пискунов и Иван Вальберг.