Гарик Сукачев даст юбилейный концерт в «Юбилейном»

6 декабря лидер рок-н-рольных групп «Бригада С» и «Неприкасаемые» Гарик Сукачев даст концерт в «Юбилейном». В этом году музыканту 65 лет. 12+

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Юбилейная программа «Король проспекта» отсылает к песне из альбома «Города, где после дождя дымится асфальт». Дух озорной романтики, воспоминания о родных столичных бульварах и проспектах воплощаются в песнях Игоря Ивановича Сукачева, который сам из Тушино — рабочего района Москвы, слывшего хулиганским.