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Афиша Plus Гарик Сукачев даст юбилейный концерт в «Юбилейном»

Гарик Сукачев даст юбилейный концерт в «Юбилейном»

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6 декабря лидер рок-н-рольных групп «Бригада С» и «Неприкасаемые» Гарик Сукачев даст концерт в «Юбилейном». В этом году музыканту 65 лет. 12+

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Юбилейная программа «Король проспекта» отсылает к песне из альбома «Города, где после дождя дымится асфальт». Дух озорной романтики, воспоминания о родных столичных бульварах и проспектах воплощаются в песнях Игоря Ивановича Сукачева, который сам из Тушино — рабочего района Москвы, слывшего хулиганским.

Гарик Сукачев — один из самых известных представителей московского рок-н-ролльного лагеря. Среди его песен, вдохновленных поэзией Владимира Высоцкого, Алеши Димитриевича и таборной цыганской музыкой, «Дорожная», «Напои меня водой», «Ольга» и «За окошком месяц май». Кроме музыки, Сукачев связан с кино: вместе с «Бригадой С» снимался в «Трагедии в стиле рок» Саввы Кулиша, «Жмурках» Алексея Балабанова, брался за собственные киноработы, например «Праздник» и «Дом солнца», и многое другое.

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