Ставка на локализацию: как отечественные производители пробивают себе дорогу на стройку

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Уровень импортозамещения в российской строительной отрасли один из самых высоких — 96%. Но и здесь есть свои сложности, связанные как с потоком более дешевой «ноунейм»-продукции (в первую очередь из Китая), так и с нехваткой отечественного сырья, а также с привычной любовью к иностранным брендам.

О том, с какими вызовами приходится сталкиваться поставщикам стройиндустрии, как они решают эти проблемы и почему застройщики иногда вынуждены выбирать не российскую продукцию, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».

Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Дядин, генеральный директор ООО «РТСЗ» (бренд «РОСТерм») Анна Смирнова, генеральный директор ООО «Краски Фридлендеръ» Игорь Майоров, генеральный директор METEOR Lift 1 из 10 Источник: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»

Если до 2022 года можно было рассуждать, миф ли или реальность импортозамещение, то последние три года оно превратилось в парадигму, в которой нужно жить. В разных сферах, связанных со строительством, перестройка происходила по-своему.

— Лакокрасочная продукция оказалась одной из самых сложных в импортозамещении, — рассказывает Анна Смирнова, генеральный директор ООО «Краски Фридлендеръ». — На протяжении последних 30 лет мастодонты европейского рынка успешно вкладывали инвестиции, силы и ресурсы в российский рынок. И когда они в один момент сказали нам: «Извините, мы не с вами» — у российского потребителя случился шок. При этом самая большая проблема в том, что к российским производителям у покупателей нет доверия, хотя у нас в стране есть продукция, которая не уступает импортной по своим характеристикам. Но при прочих равных россияне по-прежнему выбирают иностранный продукт.

Тем не менее за три последних года тренд начал меняться, отметила Анна Смирнова: потребители более охотно идут на сотрудничество с российскими производителями. Это связано в том числе с определенными мерами господдержки: появляются каталоги импортозамещения от Минстроя, объединения НОСТРОЙ, петербургского КГИОП, если говорить о реставрации.

— Все 30 лет работы в России нашей стратегией была и остается максимально возможная локализация продукции, вне зависимости от внешних вызовов, — подчеркнул Игорь Майоров, генеральный директор METEOR Lift. — Мы всегда стремились работать с российскими металлургическими компаниями, производителями электроники, кабельной продукции, систем безопасности и других компонентов подъемного оборудования.

При этом сегодня ряд комплектующих по-прежнему производится за границей. Прежде всего, по словам эксперта, это касается «электронной начинки» лифтов, многие компоненты которой все российские производители закупают за рубежом. Необходимость в выстраивании технологического суверенитета еще больше обострилась после февраля 2022 года. Понимая всю важность этой работы, компания запустила новые программы импортозамещения. Благодаря им METEOR Lift планирует приблизить уровень локализации своей продукции к 100% в течение 2 лет.

— Осенью текущего года мы запустили производство нового лифта Meteor EVO NG, который был разработан исключительно силами российской команды METEOR Lift, — продолжил Игорь Майоров. — Раньше же наши продукты создавались в кооперации с другими инженерными центрами ОТИС. Благодаря многолетнему опыту этот лифт стал лучшим в истории нашего завода в Санкт-Петербурге. Например, площадь его шахты на 18% меньше типовой, что в масштабах среднего жилого комплекса дает экономию около 100 кв. м. Уровень шума по сравнению с предыдущей моделью снижен в полтора раза, а уровень вибраций — на 22%. Но самое важное — повышение уровня локализации с 75% до 80% и снижение стоимости эксплуатации примерно на 24%.

Продолжается импортозамещение и на рынке полимерной продукции.

— В этом году мы увеличили производственные мощности на 50%, ввели новый цех в эксплуатацию и запустили две линии по производству нашего флагманского продукта РОСТерм PE-Xa, который был в дефиците с 2022 года, после того как западные бренды ушли с рынка. Поэтому мы начали наращивать объемы именно в этом сегменте, — рассказал Александр Дядин, генеральный директор ООО «РТСЗ» (бренд «РОСТерм»). — Уже в апреле 2024 года мы запустили две новые немецкие линии и вышли на объем около 50 млн м труб РОСТерм PE-Xa. В пересчете на жилые дома — это 25–30 млн кв. м, которые можно обеспечить только за счет наших производственных мощностей.

Эксперт согласился, что российским производителям не хватает доверия со стороны профессионального сообщества: европейские производители самостоятельно ушли с рынка РФ, но на их место быстро пришли другие компании — турецкие, китайские и т. п.

— Мы готовы конкурировать, но с реальными производителями, — комментирует Александр Дядин. — Есть бренды, которые существуют десятки лет, проводят необходимые испытания — и продукция от них поступает достаточно качественная. Но после 2022 года на нашем рынке стало в десятки раз больше марок от торговых компаний, которые производятся преимущественно на мощностях китайских производителей и продаются по более низкой цене. Конкурировать с ними тяжело, потому что мы вкладываем серьезные инвестиции в оборудование, контроль качества, растет фонд оплаты труда и увеличивается кредитная нагрузка за счет роста ключевой ставки.

Он добавил, что в текущей ситуации производителям очень важна поддержка профессионального сообщества и конечных потребителей, чтобы при прочих равных они делали выбор в пользу российской продукции.

C 2022 года застройщики неоднократно выражали беспокойство по поводу ухода топовых производителей, которые достаточно давно работали в России, вспоминает Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб».

— Было сложно понять, как дальше сможет развиваться рынок — ведь, например, производство тех же лифтов за полгода не развернуть. А есть и такие производства, которые невозможно наладить даже и за пять лет, — говорит он. — В первую очередь это касается сложного оборудования: грузовиков, подъемных кранов, производства которых у нас в принципе не было. Но сегодня мы видим, что наши производители находят возможности создавать новые продукты, технологии, меняют ситуацию. Таким образом, они частично замещают продукцию, которая до этого в России вообще не производилась. Поэтому есть надежда, что мы сохраним объёмы строительства, в чем заинтересованы и сами застройщики, и производители стройматериалов.

Алексей Белоусов добавил, что, по оценкам Минстроя, в индустрии строительных материалов доля импортозамещения составляет около 96%. А вот по механизмам нам пока далеко до таких показателей.

— Что касается доверия к производителям, то отношение к ним прежде всего зависит от того, насколько они сами открыты, — считает он. — В рамках деятельности «Объединения строителей СПб» мы проводим биржи поставщиков, где производители встречаются с застройщиками. Эти встречи вызывают большой интерес с обеих сторон. В то же время есть среднее звено: чаще всего это менеджеры, которые занимаются закупкой товаров и услуг, — и именно в этом секторе работ продвижение новых товаров затормаживается. И только при непосредственном общении с такими менеджерами можно как-то повлиять на ситуацию.

Кроме того, есть профессиональные каталоги строительных материалов: например, 2,5 года назад такой каталог был издан Национальным объединением строителей. В нем около 3,5 тысячи позиций, и строители им довольно активно пользуются.

Замещение импортом

В производстве лакокрасочной продукции, по словам Анны Смирновой, конкуренты не сильно изменились:

— Компании, которые якобы ушли из страны, поменяли название или локализовали производство в Белоруссии — и теперь снова с нами, — говорит она. — С ними сложно конкурировать, потому что на протяжении долгого времени их продукты использовались почти повсеместно.

Повысить доверие к местным брендам могли бы меры государственной поддержки тех производителей, которые не локализовали выпуск иностранной продукции, а исторически здесь создавались либо переориентировались и вывели на рынок продукт, которого раньше не было.

Анна Смирнова , генеральный директор ООО «Краски Фридлендеръ» Источник: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру»







— Например, у нас большой дефицит материалов для работы по дереву, — объясняет Анна Смирнова. — Лидерами рынка всегда были финские продукты, а когда они исчезли, их стало невозможно завезти даже по серым схемам. Российские производители пытаются создать нужное, но это требует много времени: цикл всех испытаний занимает минимум 8 месяцев. Первый атмосферный протокол выдается только на 3 года. И в итоге, чтобы получить разрешение работать на фасадах, нужно не меньше пятилетки.

Таким образом, актуальны ускоренные процедуры испытаний, что позволит быстрее выводить товары на рынок и решать локальные задачи по обеспечению здесь и сейчас.

— Я бы хотел, чтобы к качеству продукта предъявлялись более высокие требования, в том числе в формате обновленных ГОСТов, — говорит Александр Дядин. — Мы сейчас производим продукцию, как минимум не уступающую ушедшим европейским производителям. Но некоторые конкуренты предлагают более дешевый, так называемый «оптимизированный» продукт (например, уменьшая геометрические размеры и вес фасонных изделий) — и мы находимся в неравных условиях. Эти параметры не прописаны в российских стандартах, ГОСТ в этом смысле устарел. Наше преимущество заключается в том, что мы берем ГОСТ как возможную минимальную планку и дополняем своими испытаниями. Так, например, наши специалисты разработали технологию испытания фитингов из полифенилсульфона (PPSU). Также в своей лаборатории мы регулярно проводим испытания соединений «труба плюс фитинг».

Среди позитивных моментов эксперт отметил, что вся полимерная продукция с сентября 2023 года подлежит обязательной сертификации. Все российские заводы, производящие качественный продукт, уже получили сертификаты, при этом около 20 таковых для торговых марок из Китая было прекращено, т. к. они не соответствуют требованиям. Это помогает отсеять самые дешевые и некачественные товары.

В продолжение темы регламентов Анна Смирнова рассказала о цветовом коде Ленинградской области, в градостроительный совет которой она входит.

— Мы с коллегами из области разрабатывали цветовые коды поселений. Прописали нормы цветовых показателей лакокрасочного покрытия: как оно должно проявлять себя в течение 5 лет, какую светостойкость, истираемость, адгезию и другие показатели должно иметь. Увязали все это с ГОСТами и протоколами испытаний. Это должно отсеять недобросовестных производителей, которые готовы продать за рубль все что угодно, лишь бы продать, — говорит она.

Алексей Белоусов отметил, что застройщики, конечно, стараются найти более дешевые материалы, чтобы сохранить маржинальность проектов.

— В последние годы маржинальность бизнеса определяют не сами строители, а банки, которые осуществляют проектное финансирование стройки, — пояснил он. — И если в бюджете заложены 15%, то при попытках продавать квартиры дешевле банк может отказаться от финансирования. Именно поэтому решения о закупках чаще всего принимаются исходя из цены и с ориентиром на гарантийный период.

Алексей Белоусов , генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Источник: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру»







Среди действенных мер поддержки, которые мог бы реализовать Минстрой, Алексей Белоусов назвал сокращение сроков сертификации продукции. Он напомнил, что в 2022 году в рамках поддержки отрасли был принят закон, по которому срок проведения общественных слушаний сократился с полугода до одного месяца.

— Нужно инициировать, подавать сигналы «снизу» — от компаний и общественных объединений, чтобы их услышали в Минстрое, — говорит он. — Тогда есть вероятность, что ведомство пойдет на сокращение сроков и упрощение некоторых процедур.

Вспомнил Алексей Белоусов и о таможенном уставе, принятом в начале XX века. В нем было четко прописано, что отечественный производитель должен находиться в привилегированном положении по отношению к зарубежным. Так что таможенное регулирование могло бы стать еще одним инструментом поддержки отечественных производителей.

Игорь Майоров среди мер поддержки отечественных производителей назвал государственные субсидии для разработчиков новых видов продукции.

— Импортозамещение, особенно когда речь идет о наукоемких устройствах, — сложный и дорогостоящий процесс, а потому, например, многие компоненты лифтов до 2022 года закупались за рубежом. Теперь назрела необходимость организации выпуска этой продукции внутри страны, и со стороны государства есть поддержка таких проектов. Например, в 2023 году мы выиграли открытый конкурс Министерства промышленности и торговли по созданию частотного преобразователя — неотъемлемой части современного лифта, которая пока не производится в России, — говорит он. — Также при поддержке Минпрома наша компания разрабатывает высокоскоростной лифт для зданий высотой более 100 этажей. Важно, чтобы поддержка проектов по импортозамещению критически важной продукции продолжалась, потому что это позволит России быстрее добиться технологического суверенитета.

Вопрос компонентов волнует и лакокрасочную промышленность.

— Когда мы создавали линейки для строительства и реставрации, то работали напрямую с производителями местного сырья: выполненное по нашему техзаданию, оно не уступает импортным аналогам, — рассказала Анна Смирнова. — В 2022 году были сложности с силиконовыми добавками, но за два года нам удалось их решить — и не через дружественные страны, а именно с российскими производителями.

Единственное, что на данный момент не производится в России, — это лак антиграффити: эксклюзивный компонент для него делают в Италии, и сейчас к нам не поставляют. Создать же его местный аналог, по словам эксперта, пока никому не удалось.

В сфере производства полимерных труб главная проблема импортозамещения — это станки.

— У нас на заводе 38 единиц оборудования — это экструзионные линии, термопластавтоматы — и ни одного российского, — поделился Александр Дядин. — Это либо Италия, либо Турция, либо Китай.

Александр Дядин , генеральный директор ООО «РТСЗ» (бренд «РОСТерм») Источник: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру»







Сырье для производства полипропиленовых труб на 90% российское: заводы ЛУКОЙЛа и «Сибура» освоили производство гранул. А вот сырье для труб из сшитого полиэтилена — импортное, из Германии или Швеции. И сегодня, как отметил Александр Дядин, приходится держать на складе 300 тонн запаса на случай новых санкций. Но альтернативы на текущий момент у этого компонента нет. Что касается российских производителей, то для них это не очень большой объем, поэтому особенной заинтересованности в освоении нового вида продукции пока не видно.

— Да, за два года есть определенные сдвиги: мы совместно с российскими производителями тестируем в нашей лаборатории новые виды технологичного полимерного сырья. Но для ускорения процесса нужны инвестиции и самое главное —принципиальное желание получить технологический суверенитет в этой сфере, — добавил он.

В целом ситуация на стройке стабильная, считает Алексей Белоусов.

— Стройки не останавливаются: в этом году в городе мы сдаем около 3,5 млн кв. м жилья. Несмотря на жесткие ограничения последних двух лет, мы не потеряли в объемах, — говорит он. — И это означает, что серьезного дефицита техники или стройматериалов на рынке нет: что-то везем через Китай, что-то — через Белоруссию, что-то — через третьи страны. А основные строительные материалы — цемент, бетон, металл — производятся в России.

Кадры решают всё

Важный вопрос для импортозамещения — кадры: без них новых производств не откроешь, новые разработки не осуществишь.

— В лифтовой отрасли не хватает как механиков и монтажников, так и инженеров, — отметил Игорь Майоров. — Поэтому мы уделяем особое внимание работе с вузами, специализированными учебными заведениями, студенты которых проходят у нас практику, посещают предприятие с экскурсиями. Мы работаем и со школьниками: молодых людей важно заинтересовать профессией еще в подростковом возрасте, чтобы они пришли в нее и остались.

Игорь Майоров , генеральный директор METEOR Lift Источник: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру»







Также METEOR Lift в 2024 году открыл Академию, в рамках которой учатся и новые, и действующие технические специалисты компании.

— Двери Академии открыты для всех сотрудников компании, однако первостепенная для нас задача — обучение специалистов, которые уже работают с системами вертикального транспорта. В том числе обучение будут проходить работники наших подрядных организаций. Это также повысит эффективность, качество и скорость проведения работ, которые они выполняют по нашему заказу. Обучение в Академии обязательно для наших монтажников, наладчиков и специалистов по техническому обслуживанию лифтов. Но важно отметить, что повышение квалификации выгодно для них самих, потому что оно позволяет работать с более сложным оборудованием, а значит — получать больший доход. Кроме того, специалисты, работающие по сдельной системе оплаты труда, смогут увеличить заработок и за счет увеличения объема заказов, — сказал Игорь Майоров.

— Мы также испытываем дефицит рабочей силы, — подтвердил Александр Дядин. — Сотрудничаем с ГАСУ, берем молодых специалистов. Готовы брать и больше, но их просто нет!

— Профориентацией надо заниматься еще в школе, — уверен Алексей Белоусов. — На протяжении последних 9 лет в объединении реализуется проект «Из школы в профессию». Сегодня в рамках проекта открыты 10 строительных классов: со школьниками занимаются по дополнительной программе, мы знакомим их со строительными специальностями, возим на стройплощадки, на производства, где делают стройматериалы, показываем реальную работу.

По его словам, до 73% выпускников строительных классов поступают в строительные вузы.

Перспективное направление

— Есть то, что мы уже полностью импортозаместили, но есть еще куда двигаться и определенные сложности, — говорит Александр Дядин. — Мне видится, что в течение двух–трех лет мы полностью закончим импортозамещение в области полимерной продукции. Понятно, что не все зависит от нас как от производителя, но мы надеемся, что вопрос с сырьевой составляющей также будет решен.

— Создание российского лифта — задача государственной важности: это позволит снизить зависимость российского строительного сектора от иностранных поставщиков, колебаний курсов валют и в целом сделает его более устойчивым, — продолжил Игорь Майоров. — Мы уже достаточно далеко продвинулись по пути импортозамещения нашей продукции и планируем приблизить уровень локализации нового лифта Meteor EVO NG к 100% в течение двух лет. В том числе — за счет запуска в серийное производство собственных высокотехнологичных компонентов, таких как частотный преобразователь. Также мы работаем над созданием линейки высокоскоростных лифтов, которые никогда массово не производились в нашей стране. Запустить их «серию» мы планируем в 2027 году.

— Чтобы Российская Федерация была первой во всех отраслях, необходимо, чтобы все работали в тандеме: органы государственной власти, заказчики, подрядчики, производители материалов, потребители — тогда и очередные пакеты санкций нам не повредят, — считает Анна Смирнова.