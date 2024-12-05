Ангелам с чемоданами нельзя. Вместо скульптуры у Московского вокзала появился знак

На месте маленькой скульптуры ангела, что не продержалась и суток в центре Петербурга, появился миниатюрный знак. Он запрещает ангелов с чемоданами.

Новая инсталляция появилась на светофоре у пешеходного перехода через Невский проспект у станции метро «Площадь Восстания» в ночь на 5 декабря, заметил читатель «Фонтанки». Небольшой знак в виде перечеркнутого ангела с чемоданом размещен на том же месте, где недолго находилась фигурка ангела.

Грустный ангел с чемоданом появился на светофоре в центре Петербурга 1 декабря и пропал уже к вечеру того же дня. Как пояснял автор скульптуры Максим Ракша, она символизировала петербуржцев, которые вынуждены хоть ненадолго покинуть свой город. Новая инсталляция, вероятно, является реакцией на пропажу старой. Сколько продержится она — покажет время.