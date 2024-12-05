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Город Ангелам с чемоданами нельзя. Вместо скульптуры у Московского вокзала появился знак

Ангелам с чемоданами нельзя. Вместо скульптуры у Московского вокзала появился знак

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8 комментариев
Источник:

На месте маленькой скульптуры ангела, что не продержалась и суток в центре Петербурга, появился миниатюрный знак. Он запрещает ангелов с чемоданами.

Новая инсталляция появилась на светофоре у пешеходного перехода через Невский проспект у станции метро «Площадь Восстания» в ночь на 5 декабря, заметил читатель «Фонтанки». Небольшой знак в виде перечеркнутого ангела с чемоданом размещен на том же месте, где недолго находилась фигурка ангела.

Грустный ангел с чемоданом появился на светофоре в центре Петербурга 1 декабря и пропал уже к вечеру того же дня. Как пояснял автор скульптуры Максим Ракша, она символизировала петербуржцев, которые вынуждены хоть ненадолго покинуть свой город. Новая инсталляция, вероятно, является реакцией на пропажу старой. Сколько продержится она — покажет время.

Это не первая работа автора на петербургских улицах. В октябре на фасаде дома № 56 на набережной Мойки появлялся маленький ангел в шляпе, а в декабре 2021 года на остановочном знаке посреди Невского проспекта — фигурка ангела, делающего селфи. Прообразом ангела, по словам автора, стала его супруга.

Предыдущие работы скульптора тоже убирали с улиц Петербурга почти сразу же после размещения.

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Комментарии
8
Klaustrofobik
3 часа
А можно на знаке другой силуэт с чемоданом? И развесить их по всей России.
Гость
3 часа
Ангелам тут не место...
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