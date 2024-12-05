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Происшествия Юного воина поймали в Петербурге. Ему вменяют решение выступить против Израиля

Юного воина поймали в Петербурге. Ему вменяют решение выступить против Израиля

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9 комментариев

Объявленного в межгосударственный розыск иностранца задержали в Петербурге. На родине уверены, что юноша решил поучаствовать в боевых действиях в чужой стране и хотят видеть его под стражей.

21-летний подозреваемый не разминулся с оперативниками уголовного розыска накануне вечером в Лыжном переулке, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 декабря. Уроженец Таджикистана попал под следствие на родине в середине ноября. Ему вменяют статью о незаконном участии граждан Таджикистана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств. Санкциями за это предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, юноша успел встретиться в Москве с двумя соратниками, с которыми договорился во что бы то ни стало добраться до Палестины. Дальше якобы собирался выступить против Израиля, исполнив тем самым долг мусульманина.

По предварительным данным, регистрации в Петербурге у иностранца нет. Однако, судя по найденному в Сети резюме, в городе он уже несколько лет. Работал электриком, весной искал аналогичную работу, отмечая, что переезд из города на Неве невозможен.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Заинтересованные в его задержании в Таджикистане уже проинформированы.

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Комментарии
9
Zet
1 час
"переезд из города на Неве невозможен..." - и что же его у нас так держит?
282304523
1 час
С Адама Ка дырова берет пример или тот с него?
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