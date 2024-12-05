Юного воина поймали в Петербурге. Ему вменяют решение выступить против Израиля

Объявленного в межгосударственный розыск иностранца задержали в Петербурге. На родине уверены, что юноша решил поучаствовать в боевых действиях в чужой стране и хотят видеть его под стражей.

21-летний подозреваемый не разминулся с оперативниками уголовного розыска накануне вечером в Лыжном переулке, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 декабря. Уроженец Таджикистана попал под следствие на родине в середине ноября. Ему вменяют статью о незаконном участии граждан Таджикистана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств. Санкциями за это предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, юноша успел встретиться в Москве с двумя соратниками, с которыми договорился во что бы то ни стало добраться до Палестины. Дальше якобы собирался выступить против Израиля, исполнив тем самым долг мусульманина.

По предварительным данным, регистрации в Петербурге у иностранца нет. Однако, судя по найденному в Сети резюме, в городе он уже несколько лет. Работал электриком, весной искал аналогичную работу, отмечая, что переезд из города на Неве невозможен.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Заинтересованные в его задержании в Таджикистане уже проинформированы.