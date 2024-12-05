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Город Закончился ремонт трубы на Серпуховской, где из промоины вытаскивали автомобиль. В дома тепло не вернулось

Закончился ремонт трубы на Серпуховской, где из промоины вытаскивали автомобиль. В дома тепло не вернулось

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1 комментарий

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 5 декабря в нормативный срок завершили ремонт ненадежного участка сетей на Серпуховской улице у дома 37, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Источник:

Работали три аварийно-ремонтных бригады — 15 специалистов и девять единиц техники. Они заменили четыре метра тепловых сетей. Теплоснабжение и горячее водоснабжение окрестных домов восстановлено в полном объеме.

Жилищные организации оповещены о необходимости подключения жилых зданий, отмечают в «Теплосети». Читатели «Фонтанки», живущие на соседней Бронницкой улице, пишут, что в 8:50 отопление ещё не включено.

«Если в вашем доме отсутствует отопление или ГВС, рекомендуется обращаться непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, на балансе которой находится энергоисточник, от которого ГВС и отопление подается абонентам», — напоминают в «Теплосети». Сама «Теплосеть Санкт-Петербурга» занимается исключительно транспортировкой теплоносителя до границ балансовой принадлежности (ввода в дом).

Трубу с горячей водой прорвало 4 декабря на Малодетскосельском проспекте, 14-16, у пересечения с Серпуховской улицей. Улица оказалась в пару, в промоину провалилась машина. Её быстро вытащили, автовладельцу обещают возместить ущерб.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Как я понимаю, дома вокруг обслуживает небезызвестный "Жилкомсервис Адмиралтейского района»? Где недавно дворников на деньги кинули...
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