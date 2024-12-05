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Происшествия Иностранцу, подозреваемому в поножовщине на Октябрьской набережной, не дали улететь из Петербурга

Иностранцу, подозреваемому в поножовщине на Октябрьской набережной, не дали улететь из Петербурга

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4 комментария

Полиция задержала мигранта из Узбекистана, пытавшегося улететь на родину после поножовщины в Невском районе. Подробности 5 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем в дежурную часть поступило сообщение о драке и ножевом ранении у строящегося дома под номером 42 по Октябрьской набережной. Прибывшие сотрудники установили, что конфликт произошел между мигрантами из Средней Азии. В результате потасовки ранение в шею получил 32-летний гражданин Таджикистана. В тяжелом состоянии его доставили в медицинское учреждение.

Подозреваемый же срочно поехал в аэропорт, но улететь ему не дали сотрудники уголовного розыска Невского района. 29-летнего гражданина Узбекистана задержали в Пулково и доставили в отдел полиции. На него составили протокол о нарушении режима пребывания на территории РФ и поместили в спецприемник. ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

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Комментарии
4
Гость
19 минут
Биометрию и пусть летел бы на родину предков
Гость
47 минут
Хорошо, что люди не пострадали.
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