«Это и моя яхта тоже». Священник из Новосибирска высказался о пожертвованиях и предполагаемой яхте патриарха Кирилла

Настоятель храма в честь Великомученника и Победоносца Георгия иерей Александр Сахненко в интервью телеканалу «СОЮЗ» объяснил, откуда у патриарха Кирилла могла взяться яхта, которую приписывают ему в СМИ, и рассказал, как распределяются пожертвования в церкви. Видеозапись беседы со священником опубликовали в Rutube.

По словам священника из Новосибирска, люди привыкли замечать в жизни служителей церкви только негативное. Так, к примеру, если у священника появилась большая и дорогая машина, принято считать, что она была куплена на пожертвования. Однако она могла быть приобретена в кредит или ее могли подарить в знак благодарности состоятельные прихожане, делится иерей. Он отмечает, что батюшки тоже некогда были маленькими мальчиками, мечтающими о машинах. И зачем удивляться, если в итоге священнослужитель исполнил свою мечту.

Затем Сахненко начал рассказывать, как распределяются пожертвования прихожан. По его словам, часть денег уходит на зарплату работникам церкви, а часть прихода отправляется «наверх» и доходит до епархии. Там в свою очередь отдают «десятину» в Московскую патриархию, которая содержит патриарха.

«Поэтому каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему он на ней катается, я говорю: „Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села“», — объяснил Сахненко.

Также он сказал, что наличие у патриарха яхты еще надо доказать. Но если это так, то в этом нет ничего плохого. «А даже если она патриаршая, я не вижу ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц в хорошие дни катался на яхте и отдыхал на свежем воздухе», — сказал священник.