«Ущерб будет возмещен». Автомобиль, застрявший в промоине в Адмиралтейском районе, вытащили

Застрявший в промоине на пересечении Малодетскосельского проспекта и Серпуховской улицы автомобиль вытащили. Дорога все еще парит, а на месте работают шесть машин аварийной службы, сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.
Сейчас часть Серпуховской улицы — от дома 37 до Обводного канала — перекрыта для автомобилей. Однако этот участок можно пройти по тротуарам, пешеходов пускают. На том участке, где застряла машина, можно заметить гигантскую яму. Но разглядеть ее очертания затруднительно из-за пара.
Как сообщили нашему изданию в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на период проведения ремонтных работ — с 15:40 4 декабря до 04:40 5 декабря — подача отопления и горячей воды в близлежащие здания будет ограничена.
Также в теплоэнергетической компании отметили, что владельцу автомобиля, который застрял в промоине, будет возмещен реальный ущерб. «Ответственность предприятия застрахована», — пояснили в «Теплосети».
Ранее «Фонтанка» показывала, как пострадавший в коммунальной аварии автомобиль потерялся в тумане и провалился в промоину.
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