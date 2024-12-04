«Ущерб будет возмещен». Автомобиль, застрявший в промоине в Адмиралтейском районе, вытащили

Застрявший в промоине на пересечении Малодетскосельского проспекта и Серпуховской улицы автомобиль вытащили. Дорога все еще парит, а на месте работают шесть машин аварийной службы, сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

Сейчас часть Серпуховской улицы — от дома 37 до Обводного канала — перекрыта для автомобилей. Однако этот участок можно пройти по тротуарам, пешеходов пускают. На том участке, где застряла машина, можно заметить гигантскую яму. Но разглядеть ее очертания затруднительно из-за пара.