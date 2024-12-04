На Малодетскосельском проспекте машина потерялась в тумане и провалилась в промоину

Малодетскосельский проспект в Адмиралтейском районе 4 декабря превратился в баню. Земля парит, а одна из машин провалилась в промоину, делится с «Фонтанкой» читатель.

Инцидент случился около домов № 14–16. На кадрах, оказавшихся в распоряжении нашего издания, мало что понятно. Видимости на дороге практически нет из-за пара, который идет из-под земли. Однако можно заметить, как на выезде из домов к проспекту застряла машина.