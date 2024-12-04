Пожилой водитель насмерть сбил велосипедиста, который шел пешком вдоль дороги в Ленобласти

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







Велосипедист погиб в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти утром 3 декабря. Он шел пешком, когда его сбила машина.

ДТП случилось в 7:50 на 12-м километре автодороги Новая Пустошь — Невская Дубровка, вне населенного пункта, сообщает 4 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 65-летний водитель Ford Focus сбил 43-летнего мужчину, который шел с велосипедом по краю проезжей части в попутном направлении.

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Удар был такой силы, что машине разворотило переднюю часть и лобовое стекло с пассажирской стороны. Сбитый человек от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП ведется проверка. Водитель автомобиля за 2024 год семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, добавили в главке.