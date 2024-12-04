Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

с-з.

 772мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы ВТБ: по итогам года объем трансграничных переводов может вырасти на четверть

ВТБ: по итогам года объем трансграничных переводов может вырасти на четверть

285
Написать комментарий

Популярность трансграничных переводов в дружественные страны среди розничных банковских клиентов растет. По оценкам ВТБ, в 2024 году объем таких переводов в банке превысит 50 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2023 году. Лидерство по числу и объему переводов второй год держат Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!», за 11 месяцев этого года розничные клиенты банка совершили более 1,5 млн трансграничных переводов в валютах дружественных стран. По количеству это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, а по денежному объему, который достиг 44 млрд рублей, больше на 18%.

Средний чек переводов снизился почти в пять раз относительно прошлого года и составил 25 тысяч рублей. Эксперты связывают это с ростом популярности переводов через массовые сервисы — по номеру карты, телефона, с выдачей наличных.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05