ВТБ: по итогам года объем трансграничных переводов может вырасти на четверть

Популярность трансграничных переводов в дружественные страны среди розничных банковских клиентов растет. По оценкам ВТБ, в 2024 году объем таких переводов в банке превысит 50 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2023 году. Лидерство по числу и объему переводов второй год держат Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!», за 11 месяцев этого года розничные клиенты банка совершили более 1,5 млн трансграничных переводов в валютах дружественных стран. По количеству это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, а по денежному объему, который достиг 44 млрд рублей, больше на 18%.