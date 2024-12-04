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Власть WSJ: главой Пентагона может стать губернатор Флориды Десантис. Ранее Трамп предлагал другую кандидатуру

WSJ: главой Пентагона может стать губернатор Флориды Десантис. Ранее Трамп предлагал другую кандидатуру

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5 комментариев

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о замене кандидата на пост главы Пентагона. Вместо ведущего Fox News Пита Хегсета, ранее предложенного Трампом, возглавить Пентагон может губернатор Флориды Рон Десантис. Об этом 4 декабря со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Обсуждения замены кандидата начались на фоне обеспокоенности республиканцев прошлым Хегсета. РБК со ссылкой на WSJ пишет, что причиной беспокойства сенаторов стали обвинения Хегсета в изнасиловании. Речь идет о событиях 2017 года. Защита мужчины уточняла, что Хегсет тогда был полностью оправдан. Однако сейчас не менее шести сенаторов проголосовали против назначения ведущего Fox News на пост главы Пентагона.

Рон Десантис, который на данный момент рассматривается в качестве кандидата на должность шефа Пентагона, вместе с Трампом боролся за участие в президентских выборах в США. В январе текущего года Десантис заявил, что выходит из предвыборной гонки. Тогда губернатор Флориды подчеркнул, что будет поддерживать кандидатуру Дональда Трампа.

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Дональд Трамп Пентагон
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Комментарии
5
Гость
1 час
Глава пентагона Десантис. Ну круто. Не Стройбатис какой-то. И даже не Саперис.
Гость
1 час
Трамп троилит вашингтонское болото.
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