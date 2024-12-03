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Общество В Петербурге участник СВО пропал после госпитализации. Нашелся — в святом месте

В Петербурге участник СВО пропал после госпитализации. Нашелся — в святом месте

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17 комментариев

Участник спецоперации ушел в монастырь после того, как его положили в больницу Петербурга. Об этом во вторник, 3 декабря, стало известно «Фонтанке».

Участника СВО на Каховском направлении сначала отправили в белгородскую, а потом в петербургскую больницу. Сестра 28-летнего мужчины, проживавшего в поселке Парголово, не могла связаться с ним в течение 6 дней. Родственница начала переживать и сообщила в полицию о том, что брат продолжительное время не выходит на связь.

Как выяснилось позже, участник спецоперации решил уйти в монастырь, о чем позже написал сестре, разыскивающей родственника. Мужчина попросил, чтобы его не искали, и отметил, что 4 декабря посетит отдел полиции для того, чтобы написать заявление.

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Комментарии
17
Игорь Протасов
1 час
Решил откосить в монастыре? Не верит в победу? :-)
Дядя Бо
1 час
МО или РПЦ? Очень непростой выбор.
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