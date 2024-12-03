Квартиру в Турции у экс-замглавы санатория Минобороны изымут через суд

Петроградский районный суд Петербурга рассматривает иск против экс-замглавы крымского санатория Министерства обороны России Елены Шараповой и ее сына. Военная прокуратура Черноморского флота просит обратить в доход РФ квартиру ответчиков, а также участок земли и место на парковке, сообщает 3 декабря руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Общая сумма иска против Елены Шараповой и ее сына Андрея Долгополова — сотрудника того же санатория — составляет 18,5 млн рублей. В иске говорится, что расходы бывшей замначальницы санатория не соответствуют ее официальным доходам, которые она декларировала. Проверка показала, что с 2020-го по 2023 год Шарапова подавала недостоверные сведения о своих финансах и скрыла недвижимость в Турции.