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Общество Квартиру в Турции у экс-замглавы санатория Минобороны изымут через суд

Квартиру в Турции у экс-замглавы санатория Минобороны изымут через суд

3 007
11 комментариев

Петроградский районный суд Петербурга рассматривает иск против экс-замглавы крымского санатория Министерства обороны России Елены Шараповой и ее сына. Военная прокуратура Черноморского флота просит обратить в доход РФ квартиру ответчиков, а также участок земли и место на парковке, сообщает 3 декабря руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Общая сумма иска против Елены Шараповой и ее сына Андрея Долгополова — сотрудника того же санатория — составляет 18,5 млн рублей. В иске говорится, что расходы бывшей замначальницы санатория не соответствуют ее официальным доходам, которые она декларировала. Проверка показала, что с 2020-го по 2023 год Шарапова подавала недостоверные сведения о своих финансах и скрыла недвижимость в Турции. 

«Судом приняты обеспечительные меры: Шараповой и Долгополову запрещено совершать сделки с имуществом в Турецкой Республике», — делится Дарья Лебедева. 

Предварительное судебное заседание пройдет в январе следующего года.

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Комментарии
11
FedorGr
2 часа
Финское веротоймисто,. налоговое управление, выкатилов открытый бесплатный доступ сведения о налогоплательщиков, получивших доходы свыше 100.000 евро в год. Надо знать имя, год рождения и фамилию.. иметь ввиду притяжение к враждебному государству.. Там тоже есть русские имена и фамилии, радует что как правило это дети и сыночки и финский бизнес, это финская недвижимость ( сдача в аренду). Северная Карелия - Иматра, Лаппеенранта, Южно Саво Миккели, Хельсинки пестрят русскими именами. Поле для ..раков, отбирай не хочу.
oleg1940
1 час
А сыночка на СВО, на СВО...В штурмовики только, и никуда иначе
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