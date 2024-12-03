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Афиша Plus Искусствовед расскажет историю Академии художеств в трех бесплатных лекциях

Искусствовед расскажет историю Академии художеств в трех бесплатных лекциях

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Академия художеств больше ста лет была единственным в империи «вузом» в сфере изобразительных искусств. Библиотека «На Стремянной» приглашает на цикл лекций об Академии художеств: 5, 12 и 19 декабря последовательно расскажут о том, каким было это учебное заведение в XVIII, XIX и ХХ веках. Бесплатно. 12+

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Академия художеств была учреждена в 1857 году, хотя Пётр I еще в 1724-м, за год до своей кончины, написал записку об академии, «в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам и переводили книги». Академия тогда и появилась — Академия наук. В ней было отделение для «знатных художеств», но соседство ученых и художников в одном учреждении трудно было назвать органичным. Прошло больше 30 лет, прежде чем была учреждена уже отдельная, «особая» Академия трех знатнейших художеств — живописи, ваяния и зодчества. И числилась она сначала при Московском университете. Здания своего у Академии не было.

5 декабря искусствовед Юлия Павлоцкая расскажет о том, как проходило становление первой высшей художественной школы России, кто стоял у истоков Академии художеств, кто были первые учителя и ученики. Узнаем, как проходило обучение и кого в те времена называли «пенсионерами», а кого — «программистами». А 12 и 19 декабря продолжим изучение истории Академии художеств.

Встречаемся в библиотеке «На Стремянной» (Стремянная ул., д. 20) на лекциях «Три века Академии Художеств». Регистрация на TimePad. Начало в 18:00.

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