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Афиша Plus Музыка «Стереолето» назвало даты и первую волну артистов

«Стереолето» назвало даты и первую волну артистов

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1 комментарий

Музыкальный фестиваль «Стереолето» пройдет в Петербурге 13–14 июня 2025 года в «Севкабель порту», рассказали организаторы 2 декабря.

Среди артистов, чье участие уже запланировано на фестивале, — легендарная группа «КИНО» и новые хитмейкеры «Комната культуры», «Нейромонах Феофан» и группа Settlers, а также Chernaya Rechka, «Золотые зубы», Yerkatt, «Деревянные киты» и «другдиджея».

Конечно, будут и другие приятные возможности — стритфуд, Stereomarket с одеждой и украшениями от дизайнеров и многое другое, включая берег залива. Билеты на фестиваль уже поступили в продажу.

«Стереолето-2025» пройдет и в Москве — там хедлайнерами, помимо «КИНО», будут Хмыров и «Диктофон».

Остальные имена и названия групп-участниц будут объявлены ближе к мероприятию.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
*звуки рвоты*
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