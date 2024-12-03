«Стереолето» назвало даты и первую волну артистов

Среди артистов, чье участие уже запланировано на фестивале, — легендарная группа «КИНО» и новые хитмейкеры «Комната культуры», «Нейромонах Феофан» и группа Settlers, а также Chernaya Rechka, «Золотые зубы», Yerkatt, «Деревянные киты» и «другдиджея».

Конечно, будут и другие приятные возможности — стритфуд, Stereomarket с одеждой и украшениями от дизайнеров и многое другое, включая берег залива. Билеты на фестиваль уже поступили в продажу.