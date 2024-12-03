«Стереолето» назвало даты и первую волну артистов

Музыкальный фестиваль «Стереолето» пройдет в Петербурге 13–14 июня 2025 года в «Севкабель порту», рассказали организаторы 2 декабря.
Среди артистов, чье участие уже запланировано на фестивале, — легендарная группа «КИНО» и новые хитмейкеры «Комната культуры», «Нейромонах Феофан» и группа Settlers, а также Chernaya Rechka, «Золотые зубы», Yerkatt, «Деревянные киты» и «другдиджея».
Конечно, будут и другие приятные возможности — стритфуд, Stereomarket с одеждой и украшениями от дизайнеров и многое другое, включая берег залива. Билеты на фестиваль уже поступили в продажу.
«Стереолето-2025» пройдет и в Москве — там хедлайнерами, помимо «КИНО», будут Хмыров и «Диктофон».
Остальные имена и названия групп-участниц будут объявлены ближе к мероприятию.
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