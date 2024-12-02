В декабре в школах вместо звонка будет звучать музыка Чайковского

Музыка из балета «Щелкунчик» будет звучать в российских школах в декабре. Так детям планируют создать новогоднее настроение.
Об инициативе рассказывает Министерство просвещения 2 декабря. Какие именно будут звучать мелодии, не уточняется. Также неясно, касается инициатива всех школ или только тех, где для этого есть оборудование. Нет информации и о том, как часто мелодия будет заменять звонок.
На Чайковском затея не останавливается. На протяжении всего следующего года в школах мелодия звонка будет меняться согласно конкретным темам, которые обсуждаются на «Разговорах о важном».
Проект стартовал еще в ноябре с воспроизведения песен Александры Пахмутовой.
В различных пабликах в региональных соцсетях родители обсуждают, что в некоторых школах такая практика заведена очень давно, но для того чтобы вместо обычного звонка играла музыка, требуется специальное оборудование.
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