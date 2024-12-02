В декабре в школах вместо звонка будет звучать музыка Чайковского

Об инициативе рассказывает Министерство просвещения 2 декабря. Какие именно будут звучать мелодии, не уточняется. Также неясно, касается инициатива всех школ или только тех, где для этого есть оборудование. Нет информации и о том, как часто мелодия будет заменять звонок.