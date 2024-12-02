Петербурженка ушла из жизни, потому что ее разлюбил муж. У нее остался шестилетний сын

Как стало известно «Фонтанке», о теле женщины во дворе 26-го дома по улице Десантников 2 декабря полиции сообщил студент, который живет в общежитии неподалеку. Когда он звонил, девушка еще шевелилась.

Сотрудники установили личность погибшей и нашли в квартире 30-летней петербурженки предсмертную записку. В ней говорилось, что она больше так не может и уходит, потому что ее разлюбил муж. Она несколько раз призналась в любви к сыну и попросила его беречь.