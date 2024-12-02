ТАСС: Туриста из России сняли с лайнера, прервавшего круиз в Антарктиду

С круизного лайнера SH Diana, который должен был следовать в Антарктиду, сняли туриста из России. Ранее несколько российских пассажиров объявляли там голодовку из-за сорванного круиза.

О произошедшем 2 декабря рассказал ТАСС сам пассажир. По словам мужчины, на завтраке к нему подошел капитан и сказал, что он должен покинуть лайнер из-за того, что якобы «наводит беспорядки». «Меня только что выселили с корабля. Дали 30 минут на сборы», — поделился пассажир.

Он добавил, что лайнер прибыл в порт Ушуайя в Аргентине. О неполадках корабля пассажиру ничего не известно.

В конце ноября, как писало издание The Times, российские туристы на круизном лайнере SH Dianа объявили голодовку. Судно должно было следовать из Кейптауна в Антарктиду, однако из-за поломки одного из двигателей высадка на самом южном материке была отменена. Компания Swan Hellenic, организовавшая поездку в Антарктиду, пообещала возместить лишь половину стоимости или сделать 65-процентную скидку на другой круиз. Некоторые пассажиры из России выразили протест голодовкой.

По словам пассажирки Натальи, которая тоже объявляла голодовку, на борту лайнера оказалось более 20 россиян. Всего пассажиров было 170, среди них граждане Китая, Великобритании, Австралии, Канады и других стран. Позже Наталья сообщила, что урегулировала спор со Swan Hellenic. В компании ТАСС сообщили, что на сегодняшний день на борту судна нет пассажиров из России, продолжающих голодовку, и перевозчик считает «вопрос урегулированным».