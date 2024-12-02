Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 761мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
От чего зависит рост цен
Копим на будущее
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Туристка, объявлявшая голодовку на круизе в Антарктику, урегулировала спор

Туристка, объявлявшая голодовку на круизе в Антарктику, урегулировала спор

2 334
3 комментария

Туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку на антарктическом круизном лайнере SH Diana, урегулировала свой спор с компанией Swan Hellenic, которой принадлежит сломавшееся судно. Об этом она сообщила РИА Новости 2 декабря.

«Рада сообщить, что все разрешилось. Достигнута договоренность с компанией, которая меня устроила», — сказала Литвинова.

Она требовала полной компенсации за сорванный тур. О достигнутых условиях компенсации она говорить не стала, пояснив, что пообещала не разглашать их.

«Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет», — добавила она.

Напомним, в конце ноября из-за сорванного круиза российские туристы объявили голодовку на лайнере SH Diana, идущем в Аргентину. Судно должно было прибыть в Антарктиду из Кейптауна, но из-за поломки одного из двигателей высадка на самом южном материке отменилась. Туристы заплатили за путешествие своей мечты от 900 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Компания Swan Hellenic, организовавшая поездку в Антарктиду, пообещала возместить только 50 % от стоимости тура или предоставить скидку в размере 65 % на следующую поездку.

Литвинова в разговоре с РИА Новости рассказывала, что много лет копила деньги на круиз. Предполагалось, что туристы будут 15 раз высаживаться на островах и в самой Антарктиде, но высадки было всего три. Литвинову не устраивали условия компенсации. В пятницу она рассказывала, что три россиянина на лайнере объявили голодовку. У двоих сильно ухудшилось самочувствие, и они отказались от голодовки. Помимо россиян на борту находятся девяносто граждан Китая, а также жители Великобритании, Австралии, Канады и других стран.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Круиз Голодовка Антарктида
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Вот тебе бабушка и Фритьоф Нансен.
Гость
56 минут
Ну хоть похудела слегка...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00