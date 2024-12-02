Туристка, объявлявшая голодовку на круизе в Антарктику, урегулировала спор

Напомним, в конце ноября из-за сорванного круиза российские туристы объявили голодовку на лайнере SH Diana, идущем в Аргентину. Судно должно было прибыть в Антарктиду из Кейптауна, но из-за поломки одного из двигателей высадка на самом южном материке отменилась. Туристы заплатили за путешествие своей мечты от 900 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Компания Swan Hellenic, организовавшая поездку в Антарктиду, пообещала возместить только 50 % от стоимости тура или предоставить скидку в размере 65 % на следующую поездку.

Литвинова в разговоре с РИА Новости рассказывала, что много лет копила деньги на круиз. Предполагалось, что туристы будут 15 раз высаживаться на островах и в самой Антарктиде, но высадки было всего три. Литвинову не устраивали условия компенсации. В пятницу она рассказывала, что три россиянина на лайнере объявили голодовку. У двоих сильно ухудшилось самочувствие, и они отказались от голодовки. Помимо россиян на борту находятся девяносто граждан Китая, а также жители Великобритании, Австралии, Канады и других стран.