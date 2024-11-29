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Происшествия На круизном лайнере, следовавшем в Антарктиду, оказалось более 20 российских туристов

На круизном лайнере, следовавшем в Антарктиду, оказалось более 20 российских туристов

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9 комментариев

Среди пассажиров круизного лайнера SH Diana, следовавшего в Антарктиду, оказалось больше 20 россиян. Об этом рассказала находящаяся на борту туристка из Волгограда Наталья Литвинова, пишет 29 ноября РИА Новости.

Всего на судне застряло 170 человек. По словам Натальи Литвиновой, помимо россиян на борту находится девяносто граждан Китая, а также жители Великобритании, Австралии, Канады, еще других стран. 

Напомним, что несколько туристов объявили голодовку на лайнере из-за сорванного круиза в Антарктиду. Их не устроила компенсация, которую предложили в компании Swan Hellenic, организовавшей путешествие. Туристы заплатили за тур своей мечты от 900 тысяч до 1,3 миллиона рублей. 

Поездка началась 13 ноября в Кейптауне и должна была продлиться 20 дней. Планировалось, что лайнер дойдет до Антарктиды 3 декабря, а затем отправится в небольшой город Ушуая, расположенный на архипелаге Огненная Земля в Аргентине. Однако у судна сломался один из двигателей, и лайнер направился в Аргентину без высадки на самом южном материке. 

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании SH, конфликт с путешественниками урегулирован. Пассажирам предложили вернуть 50% стоимости круиза или сертификат на следующую поездку. Некоторые из протестующих уже забронировали будущий тур.

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Комментарии
9
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
"Всё, я пассажир, вы это знаете, и я это не скрываю. Это не пароход. Это не круиз!... Ночью у них был дикий грохот - левый дизель сошёл с фундамента, но они сказали, что это их не беспокоит. И кто-то у нас украл винт на стоянке, и поэтому нас заносит. Но они сказали, что они сами уже украли винт - у крейсера - но слишком большой, и нас снова заносит. Но это всё мелочи, главное - мы не можем отойти, вот что меня беспокоит! Полкруиза прошло, а мы не отошли!" (с)
Гость
1 час
Пассажиры какой страны объявили голодовку? Хотя можно догадаться.
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