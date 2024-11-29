На круизном лайнере, следовавшем в Антарктиду, оказалось более 20 российских туристов

Среди пассажиров круизного лайнера SH Diana, следовавшего в Антарктиду, оказалось больше 20 россиян. Об этом рассказала находящаяся на борту туристка из Волгограда Наталья Литвинова, пишет 29 ноября РИА Новости.

Всего на судне застряло 170 человек. По словам Натальи Литвиновой, помимо россиян на борту находится девяносто граждан Китая, а также жители Великобритании, Австралии, Канады, еще других стран.

Напомним, что несколько туристов объявили голодовку на лайнере из-за сорванного круиза в Антарктиду. Их не устроила компенсация, которую предложили в компании Swan Hellenic, организовавшей путешествие. Туристы заплатили за тур своей мечты от 900 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

Поездка началась 13 ноября в Кейптауне и должна была продлиться 20 дней. Планировалось, что лайнер дойдет до Антарктиды 3 декабря, а затем отправится в небольшой город Ушуая, расположенный на архипелаге Огненная Земля в Аргентине. Однако у судна сломался один из двигателей, и лайнер направился в Аргентину без высадки на самом южном материке.