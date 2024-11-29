Российские туристы объявили голодовку, протестуя против сорванного круиза в Антарктиду

Из-за сорванного круиза российские туристы объявили голодовку на лайнере SH Diana, идущем в Аргентину. Судно должно было прибыть в Антарктиду из Кейптауна, но из-за поломки одного из двигателей высадка на самом южном материке отменилась, пишет издание The Times.

Путешественники со всего мира, среди которых есть и россияне, недовольны тем, что их поездка сорвалась, а полной компенсации не ожидается. Компания Swan Hellenic, организовавшая поездку в Антарктиду, пообещала возместить только 50 % от стоимости тура или предоставить скидку в размере 65 % на следующую поездку. В российских телеграм-каналах распространились фотографии туристов, которые лежат на диванах лайнера с листами, на которых написано: «Голодовка в ответ на SH».

По словам генерального директора круизной компании Андреа Зито, предложение о компенсации, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30 %». Также Зито отметил, что первоначальное беспокойство на борту утихло. Однако несколько человек все-таки решили устроить голодовку в знак протеста. «Мы работаем над скорейшим прекращением этой акции», — добавил гендиректор SH.

Туристы заплатили за путешествие своей мечты от 900 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Поездка началась 13 ноября в Кейптауне и должна была продлиться 20 дней. Планировалось, что лайнер дойдет на Антарктиды 3 декабря, а затем отправится в небольшой город Ушуая, расположенный на архипелаге Огненная Земля в Аргентине.