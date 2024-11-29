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Происшествия Российские туристы объявили голодовку, протестуя против сорванного круиза в Антарктиду

Российские туристы объявили голодовку, протестуя против сорванного круиза в Антарктиду

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21 комментарий

Из-за сорванного круиза российские туристы объявили голодовку на лайнере SH Diana, идущем в Аргентину. Судно должно было прибыть в Антарктиду из Кейптауна, но из-за поломки одного из двигателей высадка на самом южном материке отменилась, пишет издание The Times.

Путешественники со всего мира, среди которых есть и россияне, недовольны тем, что их поездка сорвалась, а полной компенсации не ожидается. Компания Swan Hellenic, организовавшая поездку в Антарктиду, пообещала возместить только 50 % от стоимости тура или предоставить скидку в размере 65 % на следующую поездку. В российских телеграм-каналах распространились фотографии туристов, которые лежат на диванах лайнера с листами, на которых написано: «Голодовка в ответ на SH». 

По словам генерального директора круизной компании Андреа Зито, предложение о компенсации, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30 %». Также Зито отметил, что первоначальное беспокойство на борту утихло. Однако несколько человек все-таки решили устроить голодовку в знак протеста. «Мы работаем над скорейшим прекращением этой акции», — добавил гендиректор SH.

Туристы заплатили за путешествие своей мечты от 900 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Поездка началась 13 ноября в Кейптауне и должна была продлиться 20 дней. Планировалось, что лайнер дойдет на Антарктиды 3 декабря, а затем отправится в небольшой город Ушуая, расположенный на архипелаге Огненная Земля в Аргентине. 

Из-за поломки двигателя судно с 170 пассажирами движется со скоростью 11 км/ч. Только в Ушуая на лайнер сможет зайти группа инженеров, которая починит двигатель перед следующим круизом.

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Комментарии
21
Koma2024
2 часа
Очень обидно. Купить новый тур в нынешней ситуации с рублём может и не получится, такой шанс сорвали... :(
DEMOMON
2 часа
Хорошо, когда есть деньги на подобные развлекухи.
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